التفاصيل الكاملة لواقعة إشعال رجل النار في زوجته بكفر الشيخ

"متغربة وشقيانة وباشتغل، وهو بيتعاطى المخدرات، باصرف عليه وعلى أولادي، وفي الآخر أخد كل فلوسي، وولع فيا، واحتجزني علشان ماروحش المستشفى"، بهذه الكلمات بدأت "إيمان أ. م."، مقيمة بقرية "الجرايدة"، التابعة لمركز بيلا في محافظة كفر الشيخ، تروي تفاصيل اتهامها لزوجها بإشعال النار في جسدها.

وتحدثت الزوجة الشابة، أمام ضباط المباحث بقسم شرطة بيلا، عما وصفته بـ"الجحيم" الذي تعيش فيه مع زوجها على مدار 10 سنوات، هي مدة زواجها، حيث أكدت أنها تعرضت للضرب والإهانة بشكل مستمر من زوجها، مما اضطرها إلى السفر لإحدى الدول العربية، للعمل هناك، رغم أنها أم لـ3 أطفال، كي تستطيع توفير نفقات أبنائها واحتياجات أسرتها.

وتابعت بقولها: "تزوجت منذ 10 سنوات من (م. ر.)، وأنجبنا 3 أولاد، أكبرهم عمره 9 سنوات وأصغرهم عامين، وبعد الزواج ذقت كل ألوان العذاب"، مشيرةً إلى أنها تقيم مع زوجها في منزل عائلته، وأضافت: "اكتشفت أنه يتعاطى المخدرات، وتعرضت للإهانة والضرب المبرح بصورة مستمرة، لدرجة أنني قمت بتحرير محضر ضده قبل عدة سنوات، ولكنني تنازلت بعدما هددني بأبنائي، ولم يكن أمامي سوى السفر للعمل في الخارج، للإنفاق على أسرتي".

وأضافت "إيمان"، التي تخضع للعلاج حالياً في أحد المستشفيات، أنها كانت ترسل تذاكر سفر لزوجها وأبنائها، في فترات الإجازات، حتى تتمكن من رؤيتهم في الدولة العربية التي تعمل بها، وحتى لا تفقد عملها، واستطردت بقولها: "استطعت توفير نفقات أبنائي، ولكن زوجي كان دائم طلب الأموال مني، بسبب تعاطيه المخدرات، وفوجئت بأنه باع أثاث منزلي دون أن أدري، وكان بياخد مني فلوس، وباع عفش البيت، علشان المخدرات، وأهله موقفوش ليه".

وقالت الزوجة الشابة، أمام ضباط مباحث بيلا: "طلب مني النزول من الخارج، بدعوى أنه مريض، وحينما نزلت فوجئت به يطلب مني أموال كثيرة، ولم يكن معي المبلغ الذي طلبه، ومنعني من السفر، بعدما علم بأنني أخدت قرضاً من أحد البنوك في الدولة التي أعمل بها بضمان راتبي، وفي حالة عدم عودتي سيتم القبض عليا"، وأضافت: "فجأة طلب مني الفيزا كارت لسحب الأموال، حاولت اقناعه بأنني لم أملك أموالاً هذه الفترة، لكنه صمم على الذهاب معي، وحينما ذهبنا لنسحب الفلوس، لم يجد أي رصيد، فأسرع إلى محطة الوقود، واشترى كمية من البنزين، ظننت أنه يحتاجها لأمر ما".

وتابعت: "فجأة اكتشفت أنه اشترى البنزين علشان يولع فيا، هربت منه في البيت، لكنه لحقني وسكب البنزين عليا، وأشعل النار في جسدي، واحتجزني أكثر من 6 ساعات داخل المنزل، حتى لا أبلغ عنه"، مشيرةً إلى أنها استغاتث بابنة عم زوجها، التي طلبت النجدة وتمكنت من إنقاذها، ليتم نقلها إلى مستشفى كفر الشيخ العام، حيث تبين إصابتها بحروق في أنحاء مختلفة من الجسم، بنسبة 50%.

واختتمت "إيمان" رواية تفاصيل مأساتها بقولها إنها قامت بتحرير محضر في مركز شرطة بيلا، يحمل رقم 4708 لسنة 2020، إداري مركز بيلا، وانتقل فريق من النيابة العامة لسماع لأقوالها بالمستشفى، وبالفعل أصدرت قراراً بضبط وإحضار زوجها، الذي تمكن من الهرب، مشيرةً إلى أن أهل زوجها منعت أبنائها عن زيارتها.

وكان مدير أمن كفر الشيخ، اللواء خالد العزب، قد إخطاراً من مأمور مركز شرطة بيلا، أمس الاثنين، يفيد بورود بلاغ من سيدة مقيمة بقرية "الجرايدة"، دائرة المركز، تتهم فيه زوجها بإشعال النار في جسدها باستخدام مادة مشتعلة "بنزين"، وقالت في بلاغها إنها اعتادت العمل في إحدى الدول العربية، وتقوم بالإنفاق على المنزل وتوفير احتياجات الأسرة، خاصةً وأن زوجها "مدمن" على تعاطي المواد المخدرة.

وأضافت أنه في يوم الواقعة، كانت بصحبة زوجها خارج المنزل، وطلب منها كارت "الفيزا" الخاص بها، لسحب مبلغ مالي من حسابها، وعندما فوجئ بعدم وجود رصيد، قام بشراء كمية من "البنزين"، وعادا إلى المنزل، وبمجرد دخولهما من باب الشقة، قام بسكب البنزين عليها، وأشعل النار في جسدها، مما أدى إلى إصابتها بحروق بنسبة 50%، وفق تقرير طبي.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، برقم 4708 لسنة 2020 إداري مركز بيلا، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق، واستكمال الإجراءات القانونية، فأمرت بضبط وإحضار الزوج المتهم، وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.