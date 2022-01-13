راغب: «الوطنية للتدريب» مصنع قادة.. استلهمنا رؤيتها من الرئيس السيسي

قالت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر قراره بإنشاء الأكاديمية في أغسطس 2017 وتولى مجلس أمنائها، في رسالة تؤكد لمصر والعالم وجود إرادة سياسية حقيقية للاستثمار في أغلى ثروة، وهي الثروة البشرية التي يحتل الشباب النصف منها.

الأكاديمية الوطنية للتدريب

وأضافت راغب، خلال كلمتها ضمن فعاليات حفل تخرج دفعات الأكاديمية الوطنية للتدريب، المنعقدة في اليوم الرابع والأخير من النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: «استلهمنا من كلمة الرئيس عن رغبته في إنشاء أكاديمية جديدة بمؤتمر حكاية وطن عام 2017، رؤية ورسالة وخارطة طريق الأكاديمية الوطنية للتدريب».

الأكاديمية بنك القيادات ومصنع القادة

وتابعت المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، أنّ الرئيس السيسي كان راغبا في تدشين كيان مختلف وبعيد كل البعد عن كونه مؤسسة تدريب نمطية، يكون قادرا على إفراز وتأهيل رجل دولة ذي طراز فريد كما يليق بالجمهورية الجديدة، فكانت الأكاديمية مشروع مصر القومي لبناء الإنسان، وأصبحت بنكا للقيادات ومصنعا للقادة.