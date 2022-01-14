«قومي المرأة» يشكر الرئيس السيسي على دعمه لسيدات مصر

يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه بخالص التحية والتقدير والامتنان إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على دعمه الدائم وتقديره للمرأة المصرية ودورها الهام والحيوي؛ في بناء المجتمعات وحمايتها، وذلك خلال العديد من جلسات منتدى شباب العالم الذي أقيم بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 10 وحتى 13 يناير الجاري.

تقدير الرئيس وسام شرف لنا

وعبرت الدكتورة مايا مرسي، في بيان، عن بالغ شكرها وتقديرها للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يحرص على أن تتضمن جميع خطاباته في جميع المحافل المحلية والعالمية إشادة وتقدير لدور المرأة المصرية، قائلة: «يعد تقدير السيد رئيس الجمهورية وسام شرف ومصدر فخر لكل سيدة وفتاة مصرية، وخير حافز لتقديم المزيد من أجل وطن أكثر ازدهارا وتقدما».