السيسي: راهنت على وعي المرأة والشعب.. وإصلاح الاقتصاد أنقذنا من كارثة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّه راهن على وعي الشعب المصري والمرأة المصرية، أثناء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، متابعا: «أنا قولت إنّ البرنامج ده هيتعمل والناس هتقبله وهتتحمل، ولو مكناش عملنا ده كنا هنبقى في كارثة كبيرة جدا، لو جت كورونا وإحنا مش جاهزين لها».

تجارب تنموية في مواجهة الفقر

ووجّه الرئيس السيسي، خلال كلمته في جلسة «تجارب تنموية في مواجهة الفقر»، المنعقدة ضمن فعاليات اليوم الثالث للنسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، المنعقدة في مدينة السلام شرم الشيخ، التحية للعشب المصري، على ما تحمّله في سبيل تطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادي، قائلا: «مش هقول سر، ولما كنا بنناقش الموضوع ده على المستوى المصغر في الحكومة كانت الأجهزة والوزارات متحسبة للموضوع».

منتدى شباب العالم

انطلقت فعاليات منتدى شباب العالم، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مدينة السلام شرم الشيخ، وتستمر الفعاليات حتى 13 يناير الحالي، حيث يهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، فضلا عن مناقشة العديد من القضايا التي تعكس ملامح الواقع بعد جائحة فيروس كورونا.

وأعلنت إدارة المنتدى في وقت سابق، إطلاق منصة افتراضية تفاعلية للمشاركة في فعاليات منتدى شباب العالم 2022 عن بُعد، لإتاحة الفرصة لمشاركة من لم يتمكن من الحضور، والمشاركة في ورش العمل الخاصة بالمنتدى، بما يساعد على خلق مناخ تفاعلي بين المشاركين، كما تتضمن المنصة معلومات عن المنتدى وأجندة الأحداث والمتحدثين.