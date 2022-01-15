تربوي: الأيام المقبلة ستثبت مدى سعادة طلاب رابعة ابتدائي بالامتحانات

علق الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي والأستاذ بجامعة عين شمس، على طريقة امتحانات طلاب الصف الرابع الابتدائي، والتي تبدأ امتحاناتهم اليوم، قائلا إن الدكتور طارق شوقي صرح بأن الامتحان ورقة واحدة لكل مادة، وامتحان موضوعي وليس مقالي.

امتحانات رابعة ابتدائي ورقة واحدة لكل مادة

وأضاف «شحاتة»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية داليا أشرف، اليوم السبت، أنه تتم الإجابة عليه في نفس ورقة الامتحان، وجرى تدريب الطلاب عليه في بنك المعرفة ومنصة حصص مصر قبل بدء الامتحان وبالتالي الطلاب يعرفون نظام الامتحان وكيفية وضع الأسئلة.

وأكد على أن هناك اطمئنان تام من أولياء الأمور والطلاب في الامتحانات التجريبية السابقة؛ وستثبت الأيام المقبلة مدى سعادة الطلاب بالامتحان ويقيس قدراتهم الحقيقية.

كما علق على قرارات وزارة التعليم الأخيرة بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، قائلا إن وزير التربية والتعليم حريص على الاستقرار، وما تم امتحانه العام الماضي بطريقة امتحانات ورقية موضوعية لا مقال فيها سيتم استخدامه هذا العام، ما يؤشر على استقرار العملية التعليمية.

امتحانات أولى وثانية ثانوي موضوعية وليست مقالية

وأوضح أن الامتحانات الموضوعية لا تقيس الحفظ، ولكنها تقيس بدقة وموضوعية قدرة الطالب على إبداء الرأي والتفكير والتعليل؛ لأن هناك بدائل تؤشر على قدرة الطالب على الاختيار.

وأوضح أن الامتحانات الموضوعية مستخدمة في الدول المتقدمة للغاية، ومنتشرة في جميع الدول، وثبت نجاحها وثبت أن المعلمين في امتحانات المقال تتفاوت درجاتهم وبالتالي يُظلم الطالب، لذلك جرى اللجوء لاختيار الاختبارات الموضوعية التي لا دخل للمصحح في تعديل درجاتها.

ولفت أن وزارة التربية والتعليم حريصة للحفاظ على مستوى التعليم الجيد وامتحانات جيدة، لأنه يؤدي لتنشئة جيل جديد قادر على التفكير وإبداء الرأي.

وأفاد أن الامتحانات هي جزء من العملية التعليمية وليست كلها، وأهم جزء من العملية التعليمية هو التعليم والمواد التعليمية التي تقدم الطلاب وما يستوعبون منها.