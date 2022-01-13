تعيين اللواء طيار أشرف عبدالمطلب مديرا لمطار الأقصر الدولي

قرّر الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، تكليف اللواء طيار أشرف عادل سيد عبد المطلب القائم بأعمال وظيفة مدير مطار أسيوط، للقيام بأعمال وظيفة مدير مطار الأقصر الدولي، كما تضمن القرار تكليف اللواء طيار هشام محمود أحمد فريد القائم بأعمال وظيفة مدير مطار الأقصر الدولي للقيام بأعمال وظيفة مدير مطار برج العرب.

هشام فريد مديرا لمطار الأقصر

وفي مارس من العام الماضي عام 2021 قرر وزير الطيران المدني الطيار محمد منار، تعيين هشام فريد مديرًا لمطار الأقصر الدولي، فيما تقرر أيضًا تعيين اللواء مراد محمد السيد، مدير مطار الأقصر الدولي ليشغل منصب مديرًا لمطار الغردقة الدولي.

هبوط طائرة اضطراريا

وشهد مطار الأقصر الدولي أمس الأربعاء هبوط طائرة سودانية قادمة من مطار الخرطوم متجهة لمطار أسطنبول في دولة تركيا، حيث هبطت الطائرة هبوطًا اضطراريا خلال رحت لها نتيجة وجود إنذار في مؤخرة الطائرة مما قرر قائد الطائرة اتخاذ قراره بالهبوط في أقرب مطار لها هو مطار الأقصر الدولي لحين اكتشاف المشكلة وحلها.

وعقب هبوط الطائرة تم التأكد من وجود شرز في إحدى حقائق الركاب الأجانب على متن الطائرة تسبب في إطلاق الإنذار، كما تبيَن أثناء فحص الطائرة وجود مشكلة في السيستم الخاص بها وتقرر إبقاء الطائرة لحين إصلاح العطل، ونقل جميع الركاب إلى طائرة أخرى لاستكمال رحلتها المتجهة لمطار أسطول في تركيا بعد ساعات من هبوط الطائرة بمطار الأقصر الدولي بعد استضافتهم داخل صالات المطار.