تطوير شارع الكابلات وانتهاء إزالة تعارضات محور عدلي منصور بالقاهرة

أجرى اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، جولة بمنطقة شرق القاهرة تفقد خلالها عددا من المحاور الجديدة، ومن بينها محور الفريق محمد العصار، ما بين عين شمس والمطرية، والذي يخدم مسار العائلة المقدسة باتجاه المسلة بالمطرية وشجرة مريم.

وتابع محافظ القاهرة خلال الجولة أعمال تطوير شارع الكابلات، وانتهاء أعمال إزالة تعارضات محور المستشار عدلي منصور بحي المطرية، والذي يربط منطقة النزهة وحي السلام وعين شمس والمطرية بطريق شبرا بنها الحر؛ كما يمر المحور بالنزهة والسلام وعين شمس وينتهي بميدان رنين بالمطرية.

محافظ القاهرة يتفقد أعمال التوسعة

ويمر الاتجاه العائد بكوبري عين شمس وشارع المشروع الرابط بين عين شمس والمطرية، ثم شارع وسط البلد ثم منطقة المسلة بطول 6 كم، ومن المنتظر أن يحدث المحور بعد انتهائه انفراجة كبيرة للمرور وعمليات تنقل المواطنين بهذه المناطق.

كما تفقد محافظ القاهرة الأعمال الجارية لبدء التوسعة لربط محور مسطرد مع محور الخصوص في إطار خطة الدولة لفتح محاور جديدة لتيسير حركة المرور.

وخلال الجولة تفقد محافظ القاهرة محطة المناولة الوسيطة بالمطرية، والتي يتم تجميع القمامة بها لنقلها لمصنع تدوير المخلفات بالسلام.