حظك اليوم برج القوس الاثنين 17-1-2022 مهنيا وعاطفيا

إذا كنت من مولود في الفترة ما بين 23 نوفمبر وحتى 21 ديسمبر، فأنت من مواليد برج القوس، وهو من الأشخاص الذين يشعرون بالاستقلال والحرية، فهم يرفضون الاستغلال، ويرغب دائمًا في الحياة بشكل مستقل وفردي، كما أنه يمتلك شخصية قوية، محب للمغامرة والسفر واستكشاف كل ما هو جديد.

ولأن الكثير من أصحاب برج القوس، يبحثون عن حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، يستعرض «الوطن» تحذيرات وبشائر الأبراج لمواليد هذا البرج وفق توقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد، والتي جاءت كالتالي:

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

يحذر الفلك مواليد برج القوس من التعاملات المالية فعليه الحذر، بسبب تنافر القمر وبلوتو في منزل المال، لذلك يجب تجنب المغامرة المالية والمهنية.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

وعلى المستوى العاطفي، فأنت قادر على مقاومة الاضطراب والتشوش، بسبب وجود المريخ في برج القوس، لكن احرص على أن تكن دبلوماسي بشكل جيد مع الشريك.

عيوب مواليد برج القوس

وبالرغم من مميزات برج القوس، إلا أن أبرز عيوبه هي التهور في اتخاذ القرارات، مما يجعلهم يشعرون بالندم والخيبة بعد وقت قصير، كما أن جراءتهم تجعلهم يوجهون النقد اللاذع للآخرين، بدون مراعاة لأدنى قواعد اللياقة، كما أنهم غير ملتزمين بالمواعيد أو الوعود، وإفراطهم في الثقة بأنفسهم يجعلهم يقعون في مشاكل كثيرة.

مشاهير برج القوس

وهناك العديد من المشاهير من برج القوس، ومنهم الفنانة المصرية بسمة، والمغني والملحن عاصي الحلاني، والمغني وائل جسار، والفنان محمود حميدة، والممثل ماجد الكدواني، والفنانة سوسن بدر.