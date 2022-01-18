بحوث الإلكترونيات يعلن إنشاء نادي تكنولوجيا سيدات مصر بمقر المعهد

أعلنت شيرين عبد القادر محرم القائم بأعمال رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، إنشاء نادي تكنولوجيا سيدات مصر بمقر المعهد بالنزهة الجديدة، على هامش استعراض خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا حول تنظيم المعهد ورشة عمل بعنوان «التوازن في حياة القيادات النسائية».

ورشة عمل عن التوازن في حياة القيادات النسائية

وأوضح التقرير أن ورشة العمل تأتى في إطار مبادرة «نادي تكنولوجيا سيدات مصر»؛ بهدف تحفيز وتطوير قدرات المرأة المصرية في مجال البحث العلمي، وتعزيز دورها في مجال التنمية والتطوير والابتكار، وزيادة فرص مشاركتها في جوائز الدولة وبراءات الاختراع والمنح الممولة وتقلد المناصب العليا.

وأشارت شيرين عبد القادر محرم إلى أن نسبة رؤساء المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزارة من السيدات حاليًا تجاوزت 30%، مما يعكس مشاركة المرأة الفعالة وقدرتها على تقلد المناصب القيادية، ودعم القيادة السياسية لها، مؤكدة أهمية التوازن بين الحياة العلمية والأسرية للوصول إلى النجاح وتحقيق الأهداف المرجوة.

نادي تكنولوجيا سيدات مصر بمقر المعهد

وعلى هامش فعاليات الورشة، أعلنت شيرين إنشاء نادي تكنولوجيا سيدات مصر بمقر المعهد؛ بهدف تشجيع المرأة وتعزيز جهودها، وإيمانًا بدورها في المجتمع المصري بوجه عام وفي البحث العلمي بوجه خاص، كما أعلنت أنه جار إعداد بروتوكول علاجي بين معهد بحوث الإلكترونيات ومعهد أمراض العيون؛ لتوفير الخدمات الطبية للعاملين بالمعهد.

وكشفت وفاء قنديل، رئيس معهد تيودور بلهارس للأبحاث، عن أنه جار توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين معهد بحوث الإلكترونيات ومعهد تيودور بلهارس يتضمن خصمًا على الخدمات الطبية المقدمة من معهد تيودور بلهارس للعاملين ببحوث الإلكترونيات وأقاربهم من الدرجة الأولى.

حضر الورشة عدد من القيادات النسائية في مجال البحث العلمي والتكنولوجي، ومنهن: د. نهى عماد رئيس المعهد القومي للمعايرة، د. منى عبد اللطيف مدير الهيئة العامة لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، د. عصمت عبد الفتاح أستاذ باحث متفرغ بقسم الدوائر الشريطية بالمعهد حاليًا ورئيس المعهد سابقًا، د.تيسير أبو النصر أستاذ هندسة كهربائية متفرغ في جامعة كولومبيا البريطانية.