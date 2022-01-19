«الأرصاد»: نعيش ذروة الشتاء.. ودرجات الحرارة طبيعية

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أنه بداية من غدٍ الخميس، سنشعر بتحسن طفيف في درجات الحرارة، وبسبب زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، وانعدام فرص سقوط الأمطار على محافظات القاهرة الكبري، على أن تكون من خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وحلايب وشلاتين.

احذر الشبورة المائية

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات خاصة لـ «تليفزيون الوطن»، أن موجة الطقس البارد، التي تمر بها مصر حاليا مستمرة حتى يوم الإثنين المقبل، وذلك بسبب تأثرنا بالموجة الباردة القادمة من جنوب شرق أوروبا.

وأشارت إلى أن الشبورة المائية ستعود للظهور مرة أخرى بداية من صباح الغد، إذ أنها ستتكون مع الساعات المتأخرة من الليل، وستكون على الطرق القريبة من المسطحات المائية، والطرق الصحراوية، والطرق المؤدية إلى السواحل الشمالية، وستخف حدتها في حوالي الساعة الثامنة من صباح يوم الغد، وذلك بسبب الهدوء في حركة الرياح.

وأوضحت أن الشبورة لن تكون بنفس كثافة الشبورة التي مرت بها مصر الأسبوع الماضى، والتي وصلت إلى حد الضباب على الطرق، وأيضا كانت السبب في انعدام الرؤية الأفقية على كافة الطرق، لافتة إلى أن الشبورة ستستمر حتى صباح السبت المقبل، وستختفي مع عودة نشاط الرياح، وفرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، مما سيزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

نحن في ذروة برودة الشتاء

ذكرت «غانا»: «إننا حاليا فى ذروة فصل الشتاء، إذ يشمل شهور ديسمبر، ويناير، وفبراير، وبعض الأيام من مارس، لهذا يعتبر يناير ذروة فصل الشتاء، نشهد فيه انخفاضا شديدا في درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية، وهذا وضع طبيعي جدا، خاصة أننا شهدنا في الأعوام الماضية، نفس الانخفاضات في درجات الحرارة، إذ أن درجة الحرارة العظمي على القاهرة كانت لا تتجاوز 12 درجة، في فترات الظهيرة.