خطوات التسجيل في منصة بداية ديجيتال للتوظيف.. «توفر بدائل آمنة للهجرة غير الشرعية»

كشفت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن استعدادها لإطلاق المرحلة الثانية من مبادرة «بداية ديجيتال»، التي يتم تنفيذها بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وذلك عقب تخريج نحو ألف شاب ضمن المرحلة الأولى من المبادرة.

وأشارت وزارة الهجرة، في بيان لها، إلى أن المرحلة العمرية التي استهدفتها المرحلة الأولى من مبادرة بداية ديجيتال، تتراوح ما بين 18 حتى 45 عاما، وذلك داخل 18 محافظة.

خطوات التسجيل في منصة بداية ديجيتال للتوظيف

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، خطوات التسجيل فى منصة بداية ديجيتال للتوظيف، وفقا لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج:

1- تبدأ خطوات التسجيل في منصة بداية ديجيتال للتوظيف، بالدخول على الصفحة الرسمية لمبادرة بداية ديجيتال.

2- يتم التسجيل في المبادرة من خلال إدخال عدد من البيانات، التي تتمثل في:

- الرقم القومي للراغب في التسجيل بالمنصة.

- الاسم الرباعي.

- رقم التليفون.

- المحافظة التابع لها.

- البريد الإلكتروني.

- العنوان بالتفصيل.

3- وأخيرا يذكر الراغب في التسجيل، نوع الوظيفية التي كان يعمل بها أو الوظيفية التي يريد الالتحاق بها.

التعريف بأساسيات العمل الرقمي

يذكر أن مبادرة بداية ديجيتال، واحدة من المبادرات التي أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وتستهدف التعريف بأساسيات العمل الرقمي من خلال مهارات التواصل واللغة الإنجليزية والعرض.

كما يعد الهدف الأساسي من إطلاق مبادرة بداية ديجيتال، مكافحة الهجرة غير الشرعية؛ من خلال تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل، وتوفير الفرص الآمنة البديلة للهجرة غير الشرعية.

وتأتي مبادرة بداية ديجيتال، في إطار خطة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج للتصدي والقضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية، خاصة داخل المحافظات الأكثر تصدرا للهجرة غير الشرعية؛ ومن ضمنها مبادرة «مراكب النجاة»، التي أطلقتها الوزارة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.