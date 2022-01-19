تطعيم 924 ألف مواطن بلقاح كورونا بنسبة تخطت 50% في الفيوم

أعلن الدكتور حاتم محمد جمال الدين، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، أنّ عدد المواطنين الذين تلقوا لقاح كورونا بلغ 924 ألفا و194 مواطنا ومواطنة حتى الآن، بنسبة تخطت 50% من المستهدف تطعيمهم، الذين يبلغ عددهم مليون و750 ألف مواطن ومواطنة، من خلال مراكز تلقي اللقاح الثابتة والمتحركة المنتشرة في مختلف مراكز وقرى المحافظة، فضلاً عن توفير بروتوكول خاص لعلاج الإنفلونزا الموسمية في مختلف المستشفيات الحكومية، داخل المحافظة.

62 مركزا لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا

أوضح وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، أنّه جرى زيادة عدد مراكز تلقي لقاح فيروس كورونا لتصبح 62 مركزا داخل المدينة والمراكز والقرى المختلفة بنطاق المحافظة، للتيسير على المواطنين، ومنع حدوث تكدس أو زحام، مُشيرا إلى أنّه جرى تكثيف حملات «طرق الأبواب»، بالتنسيق مع التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، والوحدات المحلية، لتشجيع المواطنين على الحصول على لقاح كورونا، وبالتالي تحقيق العدد المستهدف لتلقي لقاح كورونا.

جاهزية المستشفيات للتعامل مع كورونا

وأشار إلى أنّ كل المستشفيات المخصصة لعزل المصابين بفيروس كورونا المستجد، على أتم الاستعداد لاستقبال أي حالات، موضحا أنّ المديرية تستهدف زيادة عدد المتلقين للقاح للحد من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

توافر الأكسجين والمستلزمات الطبية

وشدد وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، على توافر مخزون كافٍ من الأكسجين بتلك المستشفيات، بالإضافة إلى توافر المستلزمات الطبية المختلفة، فضلاً عن وسائل الحماية الشخصية والوقائية للأطباء وأطقم التمريض، وفي هذا الصدد، أوضح وكيل وزارة الصحة بالفيوم، أنّ مستشفى الفيوم العام، لديه القدرة على استقبال واستيعاب الحالات المصابة بفيروس كورونا.

التنسيق مع مستشفى الفيوم الجامعي

وأضاف جمال الدين، أنّ مستشفيات المحافظة، وخصوصا الصدر والحميات، جاهزة لاستقبال أي حالات إصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى التنسيق مع مستشفى الفيوم الجامعي، لتوفير أماكن بالعناية المركزة لمرضى كورونا، حتى يتسنى لهم نقل حالات الإصابة المتقدمة إليه، بالإضافة إلى استقبال بعض مصابي الحوادث على مدار الأسبوع، لتخفيف الأعباء عن مستشفى الفيوم العام.