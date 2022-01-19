مصرع مزارع في مشاجرة بسبب برسيم المواشي بالدقهلية

شيع أهالي قرية ديسط بمركز طلخا في محافظة الدقهلية، جنازة مزارع لقي مصرعه بطعنات نافذة في الصدر والرقبة، إثر مشاجرة نشبت بينه وبين مبيض محارة بالقرية، بسبب خلاف وقع منذ يومين تطور إلى مشادة كلامية، على خلفية معاتبة المجني عليه صديق المتهم بالتبول على برسيم المواشي الخاصة به، لتتطور بعد التهدئة إلى مشاجرة ضرب خلالها المجني عليه المتهم بخشبة على رأسه، فرد عليه المتهم بالضرب بمطواة، ما تسبب في مصرعه في الحال.

ونُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، لتشريحها، وصرحت النيابة العامة بالدفن، وضُبط المتهم والأداة المستخدمة في الواقعة.

شهود عيارة يروون التفاصيل

وأكد شهود العيان، أن المجني عليه وحيد أسرته من الذكور، ويستأجر أرضا مزروعة برسيم في قرية ديسط، ورفض قيام شاب بالتبول على البرسيم الذي يطعم منه الماشية الخاصة به، وتمت الترضية بينهما، إلا أن الخلاف تجدد ووقعت مشاجرة بعد يومين من الواقعة الأولى وانتهت المشاجرة بمصرع المجني عليه، وإصابة الثاني في رأسه.

مصرع شاب بسبب التبول على برسيم المواشي

وبدأت الواقعة بورود إشارة لمأمور مركز شرطة طلخا من إدارة تأمين المستشفيات الحكومية، بوصول محمد عبدالله عبداللطيف بدران، 22 سنة، مزارع مقيم بقرية ديسط بدائرة المركز إلى مستشفى المنصورة الدولي جثة هامدة نتيجة إصابته بجرح نافذ بالقلب ادعاء تعدي من آخرين

وانتقل ضباط مباحث مركز شرطة طلخا الي مكان البلاغ وبـالفحص تـبين قيـام المدعو «السيد ال. ص»، 20 سنة، مبيض محارة، ومقيم بذات القرية بالتعدي على المجني علية بالضرب بآلة حادة، وإحداث اصابته التي أودت بحياته، وذلك إثر خلافات سابقة بينهم منذ يومين بسبب معاتبة المجني عليه صـديق المتهم «أحمد م. م.»، 20 سنة، عامل ومقيم بذات القرية، لقيامة بالتبول على البرسيم الخاص بالمواشي ملكه، واليوم تقابل المجني عليه والمتهم وحدثـت بيـنهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، قام على أثرها بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته التي أودت بحياته.

وبتقنين الاجراءات واستئذان النيابة العامة، تمكن ضباط مباحث مركز شرطة طلخا من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وبإرشاده تم ضبط الأداة المستخدمة في الواقعة وهي عبارة عن «مطواة»، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 739 لسنه 2022 جنح طلخا وجاري العرض على النيابة العامة.