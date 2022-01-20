عضو «النواب» بالأقصر: الموافقة على إنشاء مدرسة الشيخ فضيل

قالت النائبة زينب السليمي، عضو مجلس النواب، عن دائرة مركز إسنا جنوب محافظة الأقصر، ومساعد رئيس حزب العدل لشئون ذوي الهمم، إنها تقدمت بطلب بإنشاء مدرسة الشيخ فضيل الإبتدائية بنجع فضيل، التابع لمركز إسنا، منذ فترة، وتمت بالفعل الموافقة على المقترح، لتكون بديلا عن الفترة المسائية بمدرسة أحمد إبراهيم مجاهد، بإسنا، في محافظة الأقصر.

مقترح إنشاء المدرسة

وأوضحت عضو مجلس النواب بمحافظة الأقصر، إن المقترح الذي تقدمت به خلال الفترات الماضية تمت الموافقة عليه كليًا، بعدما تمت دراسته من قبل الجهات المختصة تمهيدًا لبدء التنفيذ، مضيفة أنها في إنتظار موافقة محافظة الأقصر على قرار التخصيص وبدء التنفيذ على أرض الواقع، وإنشاء المدرسة، ليستفيد منها جميع الطلاب بالقرية.

تقليل الكثافة بين التلاميذ

وأكدت «السلايمي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على أن المقترح جاء في البداية بهدف تقليل الكثافة بين الطلاب في المدرسة، كما إن المنطقة تحتاج لمدرسة أخرى حتى تستوعب التلاميذ والطلاب، لذا تم الاقتراح ببدء تنفيذ المدرسة، كما تمت التوصية بإدراج عملية إنشاء المدرسة الجديدة المقترحة، خلال الخطة المالية للعام الجاري 2021 - 2022.

ويعتبر مركز إسنا أكبر مركز من حيث الكثافة السكانية داخل محافظة الأقصر، ويضم العديد من القرى الأكثر احتياجًا، وهو ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» للقرى الأكثر فقرًا، بالإضافة إلى مركز أرمنت جنوب غرب المحافظة.