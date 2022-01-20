قرارات عاجلة من «التعليم» بشأن فيروس كورونا بعد توجيهات السيسي «مستند»

خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جميع المديريات والإدارات التعليمية بضرورة متابعة تنفيذ الخطة الوقائية من فيروس كورونا؛ للحفاظ على الصحة العامة، وذلك في إطار متابعة الوضع الراهن لانتشار فيروس كورونا على مستوى الجمهورية وإلحاقا للكتاب الدوري رقم (148) بتاريخ 18/1/2022.

وشددت الوزارة في مستند رسمي، حصلت «الوطن» على نسخة منه، بتعزيز برامج التوعية لكل العاملين والطلاب بشأن الإجراءات الاحترازية المتخذة؛ للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، والتشديد على الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية في المدارس والمديريات والإدارات التعليمية، وتطبيق قواعد الوقاية والنظافة والتطهير.

وأكدت ضرورة تلقي العاملين في المدارس والمديريات والإدارات التعليمية للقاح، والسماح بدخول المؤسسات التعليمية لمتلقي اللقاح فقط، ومتابعة نسب اللقاح لكل الطلاب من الفئات العمرية المستهدفة.

وشددت على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها، في أثناء وقبل وبعد اليوم الدراسي، والواردة في الخطة الوقائية للعام الدراسي الجديد، والصادرة عن وزارة الصحة والسكان، مشيرة إلى أن الطالب الذي يتم تأكيد إصابته بفيروس كورونا في ضوء المستندات المقدمة يسمح له بتأجيل اختبار الفصل الدراسي الأول، بعد منتصف العام الدراسي في كل المدارس «الحكومية، والخاصة، والدولية».