طقس الجمعة.. بارد على القاهرة الكبرى وصقيع في سيناء

أبرز برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، حالة الطقس حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس الجمعة باردا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية.

الطقس في فترة الليل

كما تتوقع هيئة الأرصاد لفترة الليل طقسا شديد البرودة على الأنحاء كافة ليلا ويصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء، وسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأن تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية للقاهرة الكبرى وهذا بيان بدرجات الحرارة.

بيان بدرجات الحرارة

القاهرة العظمى 15 والصغرى 7.

الإسكندرية العظمى 16 الصغرى 9.

مرسى مطروح العظمى 15 والصغرى 8.

سيوة العظمى 15 والصغرى 4.

بورسعيد العظمى 15 والصغرى 7.

دمياط العظمى 15 والصغرى 7.

الإسماعيلية العظمى 16 والصغرى 7.

السويس العظمى 16 والصغرى 8.

العريش العظمى 14 والصغرى 7.

طابا العظمى 15 والصغرى 10.

سانت كاترين العظمى 6 والصغرى 0.

شرم الشيخ العظمى 20 والصغرى 13.

الغردقة العظمى 20 والصغرى 13.

الفيوم العظمى 15 والصغرى 3.

بني سويف العظمى 15 والصغرى 3.

المنيا العظمى 15 والصغرى 3.

أسيوط العظمى 16 والصغرى 4.

سوهاج العظمى 16 والصغرى 5.

قنا العظمى 16 والصغرى 5.

الأقصر العظمى 18 والصغرى 6.

أسوان العظمى 20 والصغرى 6.