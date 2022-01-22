ضبط 3 هاربين من أحكام قضائية بالقاهرة وأسيوط.. أحدهم محكوم عليه بـ251 سنة

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها المستمرة؛ لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

ووفق بيان أصدرته، وزارة الداخلية، اليوم السبت، أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، قيام صاحب شركة، مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، مطلوب التنفيذ عليه في 108 أحكام قضائية في قضايا «شيكات – تبديد»، بإجمالي مدد حبس بلغت 251 سنة، بالتردد على أحد المواقع تحت الإنشاء بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.

ضبط مقاول هارب من غرامات بـ46 مليون جنيه

كما أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة، قيام مقاول، مقيم بدائرة القسم مطلوب التنفيذ عليه في 4 أحكام غرامات مباني، المقضي فيهم بغرامات مالية، بلغت 46٫193٫800 مليون جنيه، بالتردد على محل سكنه بدائرة القسم.

أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.

ضبط هارب من 86 سنة سجن

وفي أسيوط، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، تواجد هارب من تنفيذ أحكام- مقيم بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط بدائرة قسم شرطة النوبارية بالبحيرة.

وتبين أن المتهم الهارب مطلوب التنفيذ عليه في 19 حكمًا في قضايا متنوعة، بينها 9 جنايات بإجمالي 86 سنة حبس، وجرى ضبطه كما اعترف بالأحكام الصادرة ضده.