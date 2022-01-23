«النقل»: إنشاء محور أعلى النيل بمنطقة غرق معدية القطا بمنشأة القناطر

انتهت وزارة النقل، من تشكيل لجنة مكونة من عدد من المهندسين المتخصصين من هيئتي الطرق والكباري والنقل النهري ومحافظتي الجيزة والمنوفية، لتنفيذ محور علوى أعلى النيل في منطقة غرق معدية القطا بمنشأة القناطر بمحافظة المنوفية، موضحة أن المحور سيكون بديلا عن المعديات من أجل تسهيل حركة انتقال المواطنين بين شرق وغرب فرعي النيل وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان ولمواجهة حوادث غرق المعديات.

إنشاء محور علوي أعلى النيل بمنطقة غرق معدية القطا

أكد اللواء حسام الدين مصطفى رئيس هيئة الطرق والكباري، أن الهيئة ستبدأ العمل خلال الأيام القليلة المقبلة، على إنشاء محور علوي أعلى النيل في منطقة غرق معدية القطا بمنشأة القناطر، مشيرا إلى أن اللجنة التي تم تشكيلها تبحث جميع الإمكانيات اللازمة، لتنفيذ المحور العلوي، موضحا أن المحور الذي سيتم تنفيذه سيكون بديلا عن المعديات المتهالكة من أجل تسهيل حركة انتقال المواطنين بين شرق وغرب فرعي النيل وتحقيق أعلى معدلات الأمان والسلامة، ولمواجهة حوادث غرق المعديات.

ندرس الموقع الأنسب لربط شرق وغرب فرع النيل

وقال مصطفى، في تصريحات لـ«الوطن»، إن اللجنة التي تم تشكيلها تدرس في الوقت الحالي الموقع الأنسب لربط شرق وغرب فرع النيل في هذه المنطقة، والتي شهدت حادث معدية القطا بمنشأة القناطر والتى راح ضحيتها ما يقرب من 6 مواطنين، ليخدم أعلى الكثافات من الركاب، لتفادي تكرار حوادث غرق المعديات وتسهيل حركة وانتقال المواطنين والحفاظ على حياتهم، منوها بأن غرق معدية منشأة القناطر كارثية.

حادث مأساوي بمعدية منشأة القناطر بقرية القطا

يذكر أن شهدت محافظة المنوفية حادثا مأساويا، الأسبوع الماضي، حيث غرقت سيارة من على معدية منشأة القناطر، حيث تربط المعدية قرية القطا عزبة الرمل مركز أشمون في محافظة المنوفية، وأخرى تالعة لمحافظة الجيزة، وكان يستقلها نحو 21 شخصًا نجا من بينهم 15 شخصًا.

وتدخلت الأجهزة الأمنية وتم التحفظ على العاملين على المعدية وقائد السيارة الربع نقل التي كان يستقلها الضحايا.