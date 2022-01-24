«بطاطين شعبي» تبدأ أسعارها من 65 جنيها.. «لو عايز تطلع صدقة في الشتا»

تشهد البلاد حالة من اضطرابات الأحوال الجوية، وانخفاض درجات الحرارة، حيث يكون الجو باردا خلال ساعات النهار على معظم الأنحاء، بينما خلال ساعات الليل تشهد البلاد طقسا شديد البرودة يصل للصقيع على بعض المناطق، منها شمال الصعيد ووسط سيناء، لذلك يبحث الكثيرون عن أسعار البطاطين، باعتبارها واحدة من أهم طرق اخراج الصدقات في الطقس البارد.

أسعار البطاطين الشعبي 2022

وبحسب جولة قامت بها «الوطن» في سوق الوكالة في شارع 26 يوليو بمنطقة الإسعاف وسط البلد، وبحسب أصحاب المحلات، فأسعار البطاطين المصرية المصنوعة من الصوف، تبدأ من 65 جنيهًا، بينما وصل سعر البطاطين الدرجة الثانية إلى نحو 85 جنيهًا، بينما الدرجة الأولى 95 جنيهًا.

وهناك أيضا الدفايات التي تباع أسعار رخيصة، وهي تتراوح ما بين 45 إلى 110 جنيهات، حسب الخامة والثقل.

أسعار البطاطين جملة

وفي بعض الحالات يفضل الكثيرون شراء البطاطين بكميات أكبر، ليحصلوا على نسبة مرتفعة من الخصم، تجعلهم يشترون عددا أكبر، وبالتالي أعداد أكبر من المستفيدين، وفي تلك الحالة تقوم المحلات في حالة شراء أكثر من 12 بطانية، بوضع خصم يتراوح ما بين 5%، إلى 10%.

وتقدم بعض المحلات إمكانية شراء عدد من البطاطين مع منح الشخص كوبونات، يقدمها للشخص المحتاج، وعندما يعود للمحل، يتيح له فرصة اختيار الشكل واللون حسب القيمة التي دفعها المتبرع في البداية.

أسعار البطاطين فى مصر

وأوضح التجار أن هناك العديد من أنواع البطاطين ذات الخامات الأفضل في منطقة الأزهر، ومنها المصنوع من خامات القطن والإكليرك، وهي تبدأ من 75 جنيهًا، وتصل لـ 120 جنيهًا، للأنواع الضعيفة، بينما أسعار الدفايات الجيدة، تبدأ من 70 جنيهًا.

وهناك بطاطين ناعمة يبدأ سعرها من 150 جنيهًا، ويفضل البعض شراءها إذا كانت سيتم إخراجها لأشخاص يعرفونهم، بينما البطانية الهاي لوكس فتبدأ من 200 جنيه، والسوبر لوكس من 230 جنيهًا.