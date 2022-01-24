طالب مصري بهولندا: نحرص على نقل صورة إيجابية عن الوطن في الخارج

قال بيشوي ميخائيل، 27 سنة، ممثل مركز الهجرة للحوار «ميدسي»، في هولندا، إنّه سافر للخارج قبل ثلاث سنوات بغرض الدراسة لتأهيل نفسه للمستقبل واختيار وظيفة تناسب طموحاته، لافتًا إلى أنه يدرس الرياضيات في جامعة أمستردام بهولندا.

نقل صورة إيجابية عن مصر في الخارج

وأضاف «ميخائيل» لـ«الوطن»، أنّه انضم إلى مركز الهجرة للحوار «ميدسي»، عقب سفره إلى هولندا، وأصبح ممثلًا عن المركز في الدولة التي يدرس بها، ما منحه فرصة للتواصل المستمر والمباشر مع وزارة الهجرة المصرية، وتحديدا السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

وأوضح أنّ السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تحرص على عقد اجتماعات ولقاءات مع الشباب المصريين الدارسين بالخارج، من أعضاء وممثلي مركز الهجرة للحوار «ميدسي»، عبر تطبيق زووم، لمناقشة مقترحاتهم، والرد على استفساراتهم المختلفة.

وأشار «ميخائيل»، إلى أنّ تمثيله لمركز الحوار «ميدسي»، فى هولندا، جعله منخرطًا في أوساط المصريين في الخارج من خلال الاستماع لمشاكلهم واقتراحاتهم، ومن ثم توصيلها لوزارة الهجرة مباشرة.

حلقة الوصل بين وزارة الهجرة والشباب المصريين في الخارج

ولفت إلى أنّ الطالب الذي يدرس بالخارج له دور هام في نقل صورة إيجابية عن بلده كغيره من ممثلي مركز الهجرة للحوار في الدول المضيفة، من خلال الترويج للإنجازات والمشروعات القومية التي تنفذها الدولة.

ونوه «ميخائيل»، إلى أنّ وجوده كممثل لمركز الهجرة للحوار بهولندا، جعله يتمكن من مساعدة الشباب المصريين الدارسين بهولندا، من خلال التواصل معهم، وحل المشاكل التي تواجههم.

وتابع «ميخائيل»: «مركز الحوار عبارة عن نقطة التلاقي وحلقة الوصل بين وزارة الهجرة والشباب المصريين في الخارج، ويتم من خلاله أيضا ربطهم بوطنهم الأم».

وتطرق إلى الحديث عن النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، موضحا أنّه كان واحدا من الشباب المصريين الذين روجوا لمنتدى شباب العالم في الخارج، من خلال حملات إعلامية بالدول المضيفة، للتعريف بالمنتدى، وقام بالتسجيل على الموقع للحضور، ولكنه لم يتمكن من حضور المنتدى في نسخته الرابعة.