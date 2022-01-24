نقابة مهندسي الأقصر: غلق باب الترشح للانتخابات الأربعاء المقبل

أعلن المهندس طاهر يوسف، أمين عام نقابة المهندسين بمحافظة الأقصر، استمرار التقدم للترشح في انتخابات نقابة المهندسين بالمحافظة حتى يوم الأربعاء الموافق 26 من يناير الجاري، مضيفًا أن انتخابات نقابة المهندسين ستبدأ يوم الجمعة الموافق 25 من فبراير المقبل، وتستمر حتى يومين آخرين كل جمعة من الأسبوعين التاليين.

أعداد المتقدمين للترشح بنقابة المهندسين في الأقصر

وأضاف أمين عام النقابة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، فيما بعد يجرى حصر جميع أعداد المتقدمين للانتخابات من المهندسين على مجلس النقابة من الأعضاء ومجلس النقيب قبل غلق باب الترشح أمام المهندسين، ثم تقدم الطعون والتظلمات والتي تستمر لأسبوع كامل قبل أن تعلن كشوف المرشحين بالكامل.

وفي تصريحات سابقة أوضح المهندس هاني محمد، رئيس اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين، ووزير الاتصالات، والتنمية الإدارية الأسبق، أن المراكز النقابية تتلقى طلبات الترشح لانتخابات المهندسين طوال أيام الأسبوع بداية من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة السادسة مساءً، داخل مقر النقابة العامة للمهندسين وكذلك جميع مقرات النقابات الفرعية بالمحافظات المختلفة.

موعد انتخابات النقيب العام

وأشار أمين عام نقابة المهندسين بمحافظة الأقصرإلى تحديد يومي الأحد والاثنين 30 ،31 يناير 2022 ليتم تقديم التنازلات والطعون، وإجراء انتخابات رؤساء النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس الشُّعب الهندسية، وذلك مِمّن مضى على انتخابهم أربع سنوات يوم الجمعة الموافق 25 من فبراير، وتقام الانتخابات على مقعد النقيب العام في 4 مارس القادم، وكذلك تجرى الإعادة بين رؤساء النقابات الفرعية في حالة عدم حصول أي مرشح على الأغلبية المطلقة في عدد الأصوات، وتجرى الإعادة على منصب النقيب في 11 مارس المقبل.