«رستم».. شاب مصري يقود فريق كرة قدم بأمريكا ويتمنى تمثيل منتخب بلاده

قال أحمد رستم، خبير في شئون التمويل بالبنك الدولي مسؤول تنمية وتمويل المشروعات الصغيرة، ووالد إبراهيم رستم، اللاعب بنادى ڤيرجينيا رِڤوليوشن الأمريكي، والذى حصل على قيادة الفريق فى عمر الـ 16 عاما، والذي يشارك في دوري العاصمة الأمريكي، أن ابنه يمارس كرة القدم في الولايات المتحدة الأمريكية منذ 6 سنوات 4 منهم كلاعب بنادي ڤيرجينيا رڤوليوشن.

وأضاف «رستم»، خلال حديثه لـ «الوطن»، أنه على الرغم من إقامة ابنه في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أنه حافظ على هويته المصرية والعربية وحرص دائما على التحدث باللغة العربية، كما أنه واحد من المشاركين فى المبادرة الرئاسية «اتكلم عربى»، التي أطلقتها وزارة الهجرة لربط أبناء المصريين بالخارج بالوطن الأم.

وأشار إلى أن ابنه حضر المعسكر الأول، التى أعدته وزارة الهجرة، بدعوة من السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، وخلال المعسكر كان هناك محاضرات عن الهوية وكيفية أن تكون الرياضة، سبيل لربط أبناء المصريين بالخارج بوطنهم الأم مصر، ما أعطاه حافزا للاستمرار في ممارسة الرياضة.

رستم: ابني يتمنى تمثيل منتخب مصر

ذكر «رستم»، أن ابنه سافر إلى أمريكا في عمر الـ 5 سنوات، وحاليا يدرس بالصف الثاني الثانوي، ويحب ممارسة الرياضة بجانب دراسته والتي يتفوق فيها، موضحا أنه يقدم كل الدعم لنجله، كي يشعر بالحماس ومن ثمّ تحقيق أهدافه في ممارسة الرياضة، من خلال تقديم كل ما يحتاجه، ولكن فى نفس الوقت ينصحه بعدم إهمال المذاكرة وتفضيل ممارسة الرياضة عنها.

واختتم، أن أمنيه ابنه، هي تمثيل منتخب مصر خلال الفترة المقبلة، وهو ما يعمل على تحقيقه خلال هذه الفترة، من خلال الممارسة الجيدة للرياضة والتفوق فيها.