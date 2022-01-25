استقرار أسعار السيارات المستعملة بعد إلغاء «الأوفر برايس» عن «الزيرو»

شهد سوق السيارات المستعملة هدوءا في حالة البيع والشراء، مع استقرار الأسعار وذلك بسبب عمليات الضخ الخاصة بتسليم السيارات موديلات 2022 لراغبي اقتناءها إضافة إلى أسعار السيارات الحديثة في سوق السيارات المصرية، بعدما أعلن بعض التجار والموزعين إلغاء «الأوفر برايس» الخاص بالسيارات «الزيرو».

وقال عبدالعاطي محمود عضو رابطة تجار السيارات وأحد التجار، إنَّ سوق السيارات المستعملة شهد دوءا بسبب إلغاء «الأوفر برايس» عن بعض السيارات الزيرو، خاصة السيارات الصيني والكوري، التي يبدأ سعرها من 150 ألف جنيه وتصل سعرها إلى 250 ألف جنيه

«الأوفر برايس»

أكّد عضو رابطة تجار السيارات، في تصريحاته لـ«الوطن»، أنَّ «الأوفر برايس» هو مبلغ مالي يجرى إضافته من قبل صغار التجار والموزعين على السعر الرسمي للسيارة، ويبدأ من 5 آلاف جنيه ويصل إلى 30 ألف جنيه في فئة السيارات «الزيرو».

وأشار عضو رابطة تجار السيارات ، إلى أنَّ مبادرة إحلال السيارات التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستبدال السيارات التى مضي على تصنيعها 20 عامًا بسيارات أخرى حديثه وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي، أدت إلى قيما مئات المواطنين بالتقديم عليها واستبدال سيارتهم بسيارة موديلات 2022 أدت الى روّاج في سوق السيارات «الزيرو» خاصة للوكلاء الحصريين فى تجميع السيارات محليًا.

أسعار السيارات المستعملة

وأكّد أنَّ بعض أسعار السيارات المستعملة يبدأ سعرها من 18 ألف جنيه، وفيما يلي قائمة بعض أنواع السيارات:

«فيات بولونيز -1991»

- السعر المتوسط المتداول في السوق: 18 ألف جنيه.

- أقل سعر في السوق: 16 ألف جنيه.

- أعلى سعر في سوق السيارات: 22 ألف جنيه.

«فيات 128 -1997»

- السعر المتوسط في السوق: 21 ألف جنيه.

- أقل سعر متداول: 19 ألف جنيه.

- أعلى سعر متداول: 24 ألف جنيه.

«فيات شاهين - 1994»

- السعر المتوسط في السوق: 24 ألف جنيه.

- أقل سعر متداول فى السوق: 21 ألف جنيه.

- أعلى سعر متداول في سوق السيارات: 28 ألف جنيه.

«لادا 2107 -1992»

- السعر المتوسط في السوق: 25 ألف جنيه

- أقل سعر متداول في السوق: 23 ألف جنيه.

- أعلى سعر في السوق: 27 ألف جنيه.