السكة الحديد تلغي 10 رحلات إلى الصعيد بسبب سوء الأحوال الجوية

كشف مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، عن إلغاء العديد من الرحلات على خط الصعيد، بسبب سوء الأحوال الجوية وتساقط الأمطار والسيول، في العديد من المحافظات، لافتا إلى استرجاع جميع المبالغ المادية للركاب الحاجزين للسفر، بعد قرار إلغاء الرحلات بهدف الحفاظ على أرواح وسلامة الركاب وحركة سير القطارات.

إلغاء 10 رحلات لقطارات الوجه القبلي

وقال المصدر لـ«الوطن»، إنّ السكة الحديد ألغت 10 رحلات على خطوط الوجه القبلي، بسبب سوء الأحوال الجوية وتساقط الأمطار وحدوث السيول، منذ صباح اليوم، مؤكدا أنّ جميع رحلات الوجه البحري منتظمة ولا يوجد ما يؤثر على سيرها، وهي كما يلي:

1- إلغاء قطار رقم 1013 روسي «أسوان - القاهرة».

2- إلغاء قطار رقم 196 مختلط خط «الإسكندرية - القاهرة - الفيوم».

3- إلغاء قطار رقم 162 روسي «القاهرة - أسيوط».

4- إلغاء قطار 987 مكيف أسباني خط «القاهرة - أسوان».

5- إلغاء قطار رقم 147 محسن «الفيوم - الضواحي».

6- إلغاء قطار رقم 156 محسن «الضواحي - الواسطي».

7- إلغاء قطار رقم 153 محسن «الفيوم - الضواحي».

8- إلغاء قطار رقم 143 محسن «الفيوم - الضواحي».

9- إلغاء قطار رقم 152 محسن «الضواحي - الفيوم».

10- إلغاء قطار رقم 146 محسن «الضواحي - الفيوم».

تخفيض سرعات قطارات بحري

ولفت المصدر، إلى تخفيض سرعات قطارات الوجه البحري بسبب الأمطار والسيول، مؤكدا أنّ جميع قائدي القطارات ملتزمون بتخفيض السرعات، لمنع وقوع حوادث، وأنّ الهيئة تنفذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب.