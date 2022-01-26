السكة الحديد تقرر إلغاء 8 رحلات جديدة إلى الصعيد بسبب الأحوال الجوية

قال مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، إنَّ الهيئة قررت إلغاء رحلات جديدة من القاهرة إلى الصعيد، بسبب سوء الأحوال الجوية وتساقط الأمطار والسيول، في العديد من المحافظات، موضحًا أنَّ القطارات تسير بسرعات بطيئة بسبب الأمطار، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب وحركة سير القطارات.

إلغاء 8 رحلات جديدة لقطارات خط الصعيد

وأوضح المصدر لـ«الوطن»، أنَّ هناك 8 رحلات مقرر إلغاءها من محطة القيام القاهرة إلى أسيوط وسوهاج والأقصر وأسوان، بسبب سوء الأحوال الجوية وتساقط الأمطار حدوث السيول، منذ صباح اليوم، مؤكّدًا أنَّ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب، وجاءت بيانات القطارات التى سيتم إلغاء رحلاتها كما يلي:

1- إلغاء قطار رقم 972 مكيف أسباني خط «القاهرة - سوهاج».

2- إلغاء قطار رقم 990 مكيف أسباني خط «القاهرة - سوهاج».

3- إلغاء قطار رقم 162 روسي خط «القاهرة - أسيوط».

4- إلغاء قطار رقم 2014 مكيف VIP خط «القاهرة - أسوان".

5- إلغاء قطار رقم 890 مكيف أسباني خط «القاهرة - سوهاج».

6- إلغاء قطار رقم 1012 روسي خط «القاهرة - أسوان».

7- إلغاء قطار رقم 90 محسن خط «القاهرة - أسوان - السد العالي».

8- إلغاء قطار رقم 996 مكيف أسباني خط «القاهرة - أسوان».

غرفة طوارئ لمتابعة حركة القطارات بسبب سوء الأحوال الجوية

ونوه المصدر، إلى أنَّ غرفة الطوارئ الرئيسية بالسكة الحديد التي جرى تشكيلها تتابع سير حركة القطارات العاملة، للتأكّد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سير حركة التشغيل، تزامنًا مع سوء الأحوال الجوية وتساقط الأمطار وحدوث السيول.