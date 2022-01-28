مصرع ربة منزل وطفلة وإصابة شاب بسبب تناولهم فطير بالعسل في قنا

لقيت ربة منزل وطفلة مصرعهما، فيما أصيب شاب، إثر إصابتهم بتسمم بعد تناولهم وجبة فطير بالعسل، بنجع مكي بمركز الوقف، شمال محافظة قنا.

بلاغ غرفة العمليات بوجود حالات تسمم

تلقى مرفق إسعاف قنا، إخطارا من غرفة العمليات، يفيد بأن رئيس مجلس مدينة الوقف، أبلغ عن وجود 3 حالات تسمم غذائي، إثر تناول عدد من الأفراد وجبة عسل بالفطير.

وبحسب مرفق إسعاف قنا، أسفر عن وفاة سيدة وطفلة، وإصابة شاب بناحية نجع مكى بقرية المراشدة بمركز الوقف.

أسماء ضحايا الفطير بالعسل

توفيت عزيزة عبد الباري طه عبد العاطي 60 سنة، وسمية عبد العليم محمد علي 12سنة، وجرى نقلهما إلى مشرحة مستشفى الوقف، تحت تصرف النيابة العامة.

أما المصاب يدعى، سعيد عبد السلام محمد طه 25 سنة، وتم تحويله إلى مستشفى قنا العام.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.