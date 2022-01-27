«تعليم الدقهلية» تستعد لاستقبال 121 ألف طالب بالإعدادية داخل 650 لجنة

عقد علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، اجتماعاً موسعاً مع مديري الإدارات التعليمية وموجهي عموم المواد الأساسية، اليوم، بحضور مديري عموم المديرية، بمدرج مدرسة بن لقمان الإعدادية بنين، وذلك لمتابعة الوضع في المدارس والوقوف على مدى استعدادها لأعمال امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021/ 2022، وأكد على ضرورة وضع جدول الامتحانات في مكان بارز وواضح لجميع الطلاب.

لجنة بكل إدارة تعليمية لفحص اعتذارات المراقبة

وقال «عبد الرؤوف»، في تصريحات له على هامش الاجتماع، إنه تم تشكيل لجنة بكل إدارة تعليمية لفحص طلبات الراغبين في الاعتذار عن أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية، ومراعاة قبول الاعتذارات حال وجود سبب طبي بتقرير طبي موثق من التأمين الصحي، أو مانع من أعمال الامتحانات فقط.

تشكيل لجنة استلام الأسئلة من المطبعة السرية

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية على الإدارات التعليمية بانتقاء واختيار أفضل العناصر لتشكيل لجنة استلام الأسئلة من المطبعة السرية الخاصة بالشهادة الإعدادية، والمسئولة عن التوزيع للمدارس، ومراعاة تمثيل كل من المتابعة والتعليم الإعدادي والأمن بتلك اللجنة، وبرئاسة مدير الإدارة شخصياً.

وأشار «عبد الرؤوف» إلى تشكيل غرفة عمليات وتحرك سريع بديوان الإدارة التعليمية لمتابعة أعمال الامتحانات وحل المشكلات فور حدوثها، وموافاة المديرية بأي واقعة فوراً، وحذر من أن أي تأخير يستوجب المساءلة القانونية.

غرف لعزل الطلاب أصحاب الأعراض الصحية

وشدد على الالتزام الكامل بضوابط الامتحانات و التأكيد على مسؤولية رئيس اللجنة عن حسن سير العمل، على ضرورة التحلي بالدقة والانضباط، وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية واتخاذ كافة إجراءات التباعد بين الطلاب أثناء تأدية الامتحان، حرصاً على سلامتهم، وتقليل الكثافات الطلابية بلجان الامتحان وضمانا لحسن سير العملية الإمتحانية، موضحاً أنه تم تخصيص حجرات للعزل في لجان الامتحانات خاصةً بالطلاب الذين تظهر لديهم أعراض صحية.

وأكد على مسئولي لجنة تقدير الدرجات للشهادة الإعدادية بضرورة توفير كافة التيسيرات اللازمة والأجواء الملائمة لتقدير الدرجات، ومراعاة الدقة في تقدير درجات الطلاب، وعدم ترك أي جزئية في السؤال غير مصححة، بجانب التشديد على مسئولي لجنة النظام والمراقبة بالتنبيه على أعضاء اللجنة بمراجعة ورقة الإجابة بدقة، والتأكد من تصحيح كل جزئية في الأسئلة قبل رصد الدرجات، حرصاً على صالح الطلاب.

كما شدد وكيل وزارة التعليم على محاربة الغش بكافه سبله، وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين داخل اللجان، والتصدي لحالات الغش أو الإخلال بالعملية الامتحانية وتوفير الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحانات.

وفى سياق متصل، أعلن «عبد الرؤوف» أن عدد طلاب شهادة إتمام الدراسة لمرحله التعليم الأساسي الصف الثالث الاعدادي عام ومهني، يبلغ 121 ألف و896 طالباً وطالبة، ويبلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية العامة 118 ألف و822 طالباً وطالبة، وعدد طلاب الشهادة الإعدادية المهنية 3074 طالباً وطالبة، بينما يبلغ عدد اللجان 650 لجنه امتحانية، منها 630 لجنة عامة و20 لجنة مهنية، مشيراً إلى أن أول أيام الامتحانات السبت الموافق 29 يناير 2022، وتنتهى الامتحانات يوم الخميس 3 فبراير 2022.