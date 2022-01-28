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«الري»: نجحنا في تلافي الآثار السلبية لموجة الأمطار

كتب:

الوطن
10:40 م | الجمعة 28 يناير 2022
الدكتور محمد عبدالعاطى

الدكتور محمد عبدالعاطى

«عبدالعاطي»: خفضنا مناسيب المياه بالترع والمصارف في الوجه البحرى وشمال الصعيد

أكد الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، أن الوزارة رفعت درجة الاستنفار بكافة أجهزتها لمتابعة مناسيب المياه بالترع والمصارف والتأكد من جاهزية قطاعات الجسور لمجابهة أى طارئ، وجاهزية كافة المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها، ووحدات الطوارئ النقالى عند المواقع الساخنة، مع استمرار المرور الدورى والمتابعة المستمرة لمنشآت الحماية من أخطار السيول والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الأمطار وذلك خلال موجة الطقس السيئ التى شهدتها مصر خلال الأيام الماضية.

واستعرض «عبدالعاطى» تقريراً حول الإجراءات التى اتخذتها أجهزة الوزارة للتعامل مع موجة الأمطار الغزيرة التى تعرضت لها عدة محافظات يوم ٢٦ يناير الجارى، تضمن أنه فى محافظات الدلتا وشمال الصعيد، نجحت جهود التحذير المبكر الصادرة عن الوزارة فى تلافى الآثار السلبية للأمطار الغزيرة، من خلال تخفيض مناسيب المياه بالترع والمصارف بالوجه البحرى وشمال الصعيد.

وأشار إلى أن الوزارة بإنشاء ١٥٠٠ منشأ للحماية من أخطار السيول خلال السنوات الماضية، ووفرت أعمال الحماية من أخطار السيول الحماية اللازمة للمواطنين وحماية مدن ومنشآت سياحية وقرى بدوية وتجمعات وطرق وخطوط اتصالات وغاز ومياه وكهرباء وأبراج كهرباء تقدر قيمتها بعشرات المليارات من الجنيهات، بجانب حصاد مياه الأمطار التى يمكن استخدامها من التجمعات البدوية فى المناطق المحيطة لاستخدامات الشرب والرعى.

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