زوجة تقفز من شرفة منزلها بعد تهديد زوجها بنشر فيديوهات فاضحة لها بالمحلة

شهدت قرية المعتمدية التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية، إقدام سيدة في العقد الثالث من عمرها على القفز من شرفة بالطابق الثاني من منزل الزوجية، سعيا لإنهاء حياتها بسبب خلافات أسرية مع زوجها، وشروعه في تصويرها في أوضاع فاضحة وإجبارها على توقيع إيصالات أمانة.

حاولت التخلص من حياتها بسبب اضطهاد الزوج

وتدخلت العناية الإلهية في إنقاذ حياة السيدة، عقب سقوطها من شرفة المنزل وإصابتها بكدمات وكسور في أماكن متفرقة من جسدها، نقلت على إثرها إلى طوارئ مستشفى المحلة العام لإسعافها.

تفاصيل الحادث وبلاغ الأسرة

وكان اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من العميد عصام مصطفى، مأمور مركز شرطة المحلة، يفيد بورود بلاغ من أسرة سيدة تدعى «ميادة. ح. ا»، 27 سنة لمحاولة ابنتهم التخلص من حياتها بالقفز من شرفة منزلها، بسبب تهديدات مستمرة من زوجها، المدعو «هيثم. ع. ا»، 34 سنة، بتصويرها في أوضاع فاضحة وإجبارها على توقيع إيصالات أمانة، مقابل التنازل عن حقوقها الشرعية وقائمة المنقولات الخاصة بها.

فريق بحث جنائي لضبط الزوج المتهم

ووجه مدير الأمن بتشكيل فريق بحث جنائي، تحت إشراف اللواء ياسر عبد الحميد، مدير المباحث الجنائية، للانتقال إلى موقع الحادث ومتابعة تطورات الأزمة، وكشفت التحريات الأمنية التي أجراها العقيد خالد عبد الفتاح، رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة، أن الزوج ارتكب واقعة تصوير لزوجته في أوضاع مخلة وفاضحة، بقصد إجبارها على ترك منزل الزوجية، وإنهاء العلاقة الأسرية كرها عنها.

ضبط الزوج واعترافه بتعذيب زوجته

وبتقنين الإجراءات القانونية، ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة، تمكن الرائد محمد عمارة، رئيس مباحث مركز شرطة المحلة، وقوات من الشرطة السرية والنظامية، من ضبط الزوج المتهم، أثناء سيره بشوارع قرية المعتمدية بدائرة المركز.

تم اقتياد المتهم إلى ديوان مركز شرطة المحلة الكبرى، وبمواجهته اعترف بارتكابه واقعة تصوير زوجته في أوضاع مخلة وفاضحة، وتم مصادرة فيديوهات للزوجة وهي تبكي على سرير منزل الزوجية قبل نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

تقارير صحية تكشف حقائق إصابات الزوجة وابتزازها إلكترونيا

وأفادت تقارير صحية عقب إجراء الكشف الطبي للضحية أنها تعاني من كدمات وكسور بالذراعين والرقبة والقدم، ويتم علاجها بمستشفى المحلة العام.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر حل الرقم 909 إداري مركز المحلة لسنة 2022، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي أمرت بحبس الزوج المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات لحين سماع أقوال شهود عيان، والزوجة الضحية.