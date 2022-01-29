تعرف على مفرد كلمة الأخلاق ومضاد المقدسة التي يبحث عنها طلاب 3 إعدادي

كشف أشرف الممتاز، مدرس اللغة العربية عن مفرد كلمة الأخلاق ومضاد المقدسة التي يبحث عنها طلاب 3 إعدادي، موضحاً أن مفرد الأخلاق الخُلق بضم الخاء واللام، والمقدسة تعني المعظمة والطاهرة ومضادها المدنسة والملطخة والملعونة.

مفرد كلمة الأخلاق التي يبحث عنها طلاب 3 إعدادي

وأضاف «الممتاز» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الأخلاق هي الطباع والصفات الحسنة وهي على وزن الأفعال ومفردها خلق على وزن فعُل والطاهرة هي المقدسة والمعظمة ومضادها الشيء الملطخ والمدنس، وتعتبر اللغة العربية من أعظم اللغات حيث إنها تشتمل على ثروة لغوية عظيمة.

من جانبه، قال أحمد عباس، مدرس لغة عربية، إن مفرد كلمة الأخلاق التي يبحث عنها طلاب 3 إعدادي، هو الخلق ولها أكثر من تعريف، موضحا أن الدكتور مصطفى لطفي المنفلوطي عرفها على أن الخلق أن يكون الإنسان مسؤولاً أمام نفسه وضميره أي أنه يعمل كأنه يرى الله فإن لم يره فالله يرى الإنسان.

مضاد المقدسة في اللغة العربية

وأضاف «عباس» لـ«الوطن»، أن الخلق هو أن يكون الإنسان مسؤولاً أمام مجتمعه وجميع الأفراد عما ينجزه في هذا المجتمع وهو أداء الواجب بذاته ولنفسه وغير مرتبط بأي أهواء أو مصالح شخصية أو أي تقييد من المجتمع.

وأكد «عباس» أن مضاد كلمة المقدسة هو المدنسة أو الملوثة لأنها تعنى الطاهرة، موضحاً أنها تستخدم مع الأماكن المقدسة التي لها قدسية عالية عند جميع المسلمين والمسيحيين مثل الكعبة هي شيء مقدس بالنسبة للمسلمين، والكنيسة مقدسة بالنسبة للمسيحيين والمعابد عن اليهود، موضحا أن تقديس الشيء أي تنزيهه، أي أن الله هو القدوس ومقدس الذي ينزه عن كل ما هو باطل، وأصلها الثلاثي من الفعل الماضي هو قدس والتقديس هو البعد والتنزه عن كل ما يعيب.