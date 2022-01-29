مصرع طفل تحت عجلات سيارة نقل بدمياط

لقي طفل مصرعه تحت عجلات سيارة نقل ثقيل، أثناء سيره أمام منزله بطريق قرية «العنانية»، التابعة لمركز دمياط، قبل قليل، جرى نقل جثة الطفل إلى مستشفى دمياط التخصصي، وتم التحفظ على السيارة المتسببة في الحادث وسائقها، وإخطار الأجهزة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مصرع طفل في حادث بدمياط

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وتم التصريح بدفن جثة الطفل المتوفي.

ورود إخطار بوقوع الحادث

تلقى مأمور مركز شرطة دمياط إخطاراً بوصول الطفل «سيف صلاح الجمل»، يقيم بدائرة المركز، جثة هامدة، بعد أن صدمته سيارة نقل، ما أسفر عن وفاته متأثراً بإصابته في الحادث.

بسؤال قائد السيارة أفاد بمضمون ما تقدم، وأضاف بأنه فوجئ بالطفل المذكور أمامه ولم يتمكن من مفاداته، وتم تحرير المحضر اللازمة بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.