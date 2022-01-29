إصابة 3 من أسرة واحدة بتسمم غذائي ونقلهم لمستشفى منوف

شهدت محافظة المنوفية، قبل قليل، إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة بتسمم غذائي، وجرى نقلهم إلى مستشفى منوف لتلقي العلاج اللازم، قبل أن يتم تحويلهم إلى قسم السموم بالمستشفى الجامعي بشبين الكوم.

إصابة 3 أشخاص بينهم طفل بالتسمم

وأكد مصدر طبي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المصابين هم «إسلام ع. أ.»، 43 سنة، مقيم بمنوف، وزوجته «أسماء م. أ.»، 32 سنة، وطفلهما «أحمد»، 10 سنوات، مشيراً إلى أنه تم تحويل جميع الحالات إلى قسم السموم بالمستشفى الجامعي في شبين الكوم، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، مشدداً على أن سبب التسمم غير معلوم حتى الآن.

ورود إخطار بتسمم أسرة من 3 اشخاص

تلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، اخطاراً يفيد بتسمم أسرة مكونة من 3 أفراد، هم الأب وزوجته وابنهما، وفور تلقي البلاغ، انتقلت قوة من قسم الشرطة إلى مكان الواقعة، وتم إخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة ومعرفة ملابساتها.