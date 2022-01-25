حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 25-1-2022 مهنيا وعاطفيا

معروف عن مولود الميزان أنه من الشخصيات المرنة والسلسة في التعامل مع الآخرين، كما يتميز بقدرته على حل المشكلات وإيجاد طرق مبتكرة وجديدة، ما يجعل الكثيرون يلجأون إليهم لعرض أزماتهم خاصة أفراد الأسرة.

ونعرض لمواليد برج الميزان حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفق توقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

برج الميزان.. حظك اليوم مهنيًا

بحسب حركة الفلك، فأن مواليد برج الميزان يتعلقون حاليًا ببعض المسائل المالية والمهنية، وهم مطالبون باليقظة والتركيز، ومراجعة كل خطوة، حتى يكون النجاح حليفهم.

برج الميزان.. حظك اليوم عاطفيًا

على الرغم من أن أصحاب هذا البرج يمرون بضغوط كثيرة، إلا أنهم يمتلكون حضور طاغي، ويمكنهم قضاء أوقات حلوة مع الأصدقاء والأحباب.

صفات مواليد برج الميزان

مولود برج الميزان من الشخصيات المحبوبة، والمسلية، فهو يحب الهدوء والسلام ويتجنب الشجار ويسعى طول الوقت لبناء علاقات قوية ومتينة تدوم لفترات طويلة، كما أنه معروف أنه رومانسي، لكن يرفض إظهار هذا، ويخفيه تحت قناع المرح والدعابة، ما يجعلهم يواجهون أزمات متعددة في علاقاتهم مع الطرف الآخر.

عيوب مواليد برج الميزان

ومن أبرز عيوب مولود برج الميزان أنه يبالغ بدرجة كبيرة في المجاملة، فهو يظل يمدح غيره لدرجة أقرب إلى التملق سواء كان ذلك في حياته المهنية أو في حياته العاطفية، كما أنه متسرع بدرجة كبيرة جدا، وقد يقوده هذا التسرع لاتخاذ قرارات غير صحيحة خاصة في حال القرارت المصيرية، فهو لا يأخذ وقته في التفكير على الإطلاق.

كما أن مولود برج الميزان مزاجه متقلب فهو يمكن أن يشعر بالسعادة ثم الحزن والضيق في وقت قليل، وهو كسول بدرجة كبيرة تجعله يؤجل كل مهامه للغد، فهو يكره الالتزام والمسؤولية.