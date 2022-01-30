تطهير وتعقيم 229 منشأة ومصادرة 43 شيشة من المقاهي بالغربية

نفذ رؤساء المدن والاحياء والوحدات المحلية في مدن ومراكز وقرى محافظة الغربية، حملات موسعة بالمرور على المحلات التجارية والمقاهي/ للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا والالتزام بالنظام العام.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والذي أكد على ضرورة تفعيل دور اللجان الخاصة بمتابعة تنفيذ قرارات الدولة في غلق المحلات التجارية في موعدها المحدد، وأيضا تطبيق الإجراءات اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا.

تحرير 169 محضرا وتشميع 14 منشأة

وقال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، في بيان صحفي اليوم الأحد، أن مجالس المدن والأحياء والوحدات المحلية بقرى ومدن المحافظة شنت حملات موسعة على الشوارع ، والمقاهي والمحال التجارية، ما أسفر عن تحرير 169 محضرا متنوعا ما بين91 محضر كمامات، و31 محضر إشغال طريق، و32 محضر نظافة، ومحضر بيئة، و14 محضر غلق، إضافة إلى إعدام 131 كوبا زجاجيا ومصادرة 43 شيشة وفض فرح واحد.

تعقيم وتطهير المشآت

وأضاف أن هناك تنسيقا مع كافة الجهات لتطبيق قرارات مجلس الوزراء وأيضا متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، لافتا إلى قيام مجالس المدن والأحياء والوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري بأعمال تطهير وتعقيم 229 منشأة وشارع بمختلف مدن وقرى المحافظة.

ووجه محافظ الغربية بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم بالمنشآت العامة وأماكن التجمعات، للحد من انتشار فيروس كورونا وحفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.