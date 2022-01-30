جدل بين طلاب الإعدادية حول امتحاني الإنجليزي والدراسات: سهل بس غير مباشر

أدى اليوم طلاب الصف الثالث الإعدادي في محافظة القاهرة، امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، وفي محافظة الجيزة أدى الطلاب امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، ورقياً في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً، وسط تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية المشددة ضد فيروس كورونا.

وأشاد عدد من طلاب محافظة الجيزة، بمستوى امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، مقارنة بمستوى امتحان اللغة العربية الذي عقد أمس، مؤكدين أن الامتحان جاء مباشراً وسهلا، ولم يشمل أي أسئلة معقدة، موضحين لـ«الوطن»، أن الامتحان ركز على فهم الطالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين، في حين أكد طلاب محافظة القاهرة، أن امتحان مادة الدراسات الاجتماعية جاء معقد والأسئلة غير مباشرة.

«حبيبة»: امتحان الإنجليزي كان سهل

قالت حبيبة نادر، طالبة بالصف الثالث الإعدادي، إن امتحان اللغة الأجنبية الأولى جاء مباشراً ولم يشمل أي أسئلة معقدة، موضحة أن الامتحان جاء مشابهاً لنفس الأفكار التي تم تدريبهم عليها خلال الفصل الدراسي الأول.

وأضافت «حبيبة» لـ«الوطن»، أن مجمل الامتحان كان سهلا، والأسئلة خاصة الاختيار من متعدد ركزت على فهم الطالب للقواعد وسياق الجملة، موضحة أنها تدربت على هذه النوعية من الأسئلة.

«منى»: غالبية الأسئلة مقالية وتحتاج إلى مزيد من الوقت

وقالت منى سامح، طالبة بالصف الثالث الإعدادي، إن الامتحان جاء صعبا، والأسئلة لم تكن مباشرة مثلما اعتادت عليه خلال فترة الفصل الدراسي الأول، فضلاً عن وجود العديد من الأسئلة التي تحتاج إلى وقت طويل للإجابة عليها.

وأضافت «منى» لـ«الوطن»، أن غالبية الأسئلة مقالية وتحتاج إلى مزيد من الوقت للإجابة عليها، موضحة أن فكرة وضع الأسئلة جاءت غير التي اعتادوا عليها خلال فترة الدراسة، والأسئلة الخاصة بجزء التاريخ ركزت على أدق الأحداث وتفاصيلها.

من جانبها، قالت الطالبة حلا عاصم، إن الامتحان جاء غير مباشراً واشتمل على العديد من التعريفات والأسئلة المقالية غير المباشرة المعقدة ومقارنات بين أحداث تاريخية قديمة.

وأضافت «حلا»، أن الامتحان ركز على أسئلة تفسيرات ونتائج مترتبة عديدة في الأحداث التاريخية وهو ما يحتاج إلى وقت طويل للإجابة عليه، لافتة إلى أن جزء الجغرافيا أسهل من التاريخ، إلا أن مجمل الامتحان صعب وغير مباشر والأسئلة بعيدة عن الأفكار التي تم التدريب عليها خلال الفصل الدراسي.