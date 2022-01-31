ضبط 4 تجار عملة بحجم تعاملات 11 مليون جنيه في عدة محافظات

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

ووفق بيان أصدرته وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، سائق «يعمل بإحدى الدول»، وأحد أقاربه، مقيمين بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.

خطة تحويل العملة

وأشار البيان، إلى قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين، بتلك الدولة بالعملة الأجنبية، والاتفاق مع بعض شركات الصرافة هناك على استبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصرى، ويقوم عقب ذلك بإرسال قيمتها بالعملة المحلية من خلال تحويلات بنكية على حساب الثانى بأحد البنوك، ويقوم الأخير عقب ذلك بتسليمها نقدًا لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة بالمخالفة للقانون.

جرى ضبط المتهم الثاني، وبمواجهته أقر بالواقعة بالاشتراك مع الآخر المقيم بالخارج، وتبيّن أن حجم تعاملاتهما خلال عام بلغ نحو 4٫150٫000 جنيه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط سيدة تتاجر في العملة بأسيوط

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بأسيوط، من رصد نشاط أحد الأشخاص، يعمل بإحدى الدول، وزوجته، مقيمين بدائرة مركز شرطة صدفا بأسيوط، يتاجران في العملة.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهمة الثانية، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامي على النحو المشار إليه، بالاشتراك مع زوجها المتواجد حاليًا خارج البلاد، كما تبين أن حجم تعاملاتهما بلغ نحو 3 ملايين و703 آلاف جنيه.

ضبط شخص بـ2 مليون جنيه حصيلة تجارة العملة

كما جرى ضبط، أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية؛ لاتهامه بممارسة نشاط الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، بالاشتراك مع بعض الأشخاص المقيمين بإحدى الدول.

تمّ ضبط المتهم الأول، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام بلغ نحو 2٫758٫000 جنيه.

ضبط تاجر عملة في المنيا

وفي السياق ذاته، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية أيضًا، من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا؛ لاتهامه بممارسة نشاط غير مشروع في تجارة العملة، وتبيّن أن حجم تعاملاته خلال 3 شهور بلغت ما يعادل نحو 1٫500٫000 جنيه.