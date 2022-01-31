«المخابز» عن تعديلات منظومة الخبز: «مفيش صرف مقدم للعيش منعا للإهدار»

علق عطية حماد رئيس شعبة المخابز، على تعديلات نظام صرف الخبز، موضحًا: «مفيش نظام جديد ولا حاجة، هو نفس النظام، لكن اللي بيفرق عن النظام السابق، إن لو كان المواطن بيجي أول الشهر ويصرف 3 أيام، مش بيبقى محتاجهم، ممكن ياخد يوم له ويوم تاني لصاحبه وممكن يبيعه».

وأضاف «حماد» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير»، الذي يعرض على قناة «صدى البلد»: «وزارة التموين والتجارة الداخلية تستهدف ترشيد استهلاك العيش وكانت تسمح بصرف 3 أيام مقدم، وبعدها بيوم كانت تسمح له بصرف مقدم 3 أيام أخرى، لكن التعديلات الجديدة ستسمح بصرف مقدم 3 أيام، لكنها لن تسمح بصرف الخبز إلا بعد انتهاء الـ3 أيام، لأن النظام يستهدف التنظيم والترشيد».

«كل المحافظات على علم بالتعديلات»

وتابع رئيس شعبة المخابز: «مفيش صرف مقدم منعا للإهدار، وهو أمر إيجابي للمواطن ومالك المخبز، وأبلغنا أصحاب المخابز بالأمر، وكل محافظات مصر على علم بالتعديلات الجديدة، وفي حالة محاولة المواطن الحصول على الخبز ستظهر له رسالة سبق صرف هذا اليوم».

قرار وزير التموين

وفي وقت سابق، ذكرت مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه، الذي يخص بإقرار تعديلات جديدة على نظام صرف الخبز، يستهدف لتقنين صرف الخبر، مع العلم أنّ حصة الخبز لكل فرد مقيد بالبطاقة تبلغ 5 أرغفة في اليوم الواحد.