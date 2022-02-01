الحكومة تجني 4.7 مليار جنيه بعد إصدار سندات خزانة 3 و7 سنوات

أصدرت وزارة المالية على مدار يومي الأحد وأمس الاثنين، سندات خزانة بالعملة المحلية أجلي 3 و7 سنوات بقيمة إجمالية وصلت إلى 4.8 مليارات جنيه.

وبحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري على الإنترنت الأحد الماضي كشف عن نيته طرح سندات خزانة أجلي 3 و7 سنوات، تتوزع بين طرح سندات خزانة أجل 3 سنوات صباح الأحد الموافق لـ 30 يناير الماضي بقيمة ملياري بالإضافة إلى طرح سندات خزانة اجل 7 سنوات بقيمة 750 مليون جنيه أمس الأثنين الموافق لـ 31 يناير الماضي.

وأظهرت موقع البنك المركزي المصري على الإنترنت نجاح عمليات الطرح إذ نجح في إصدار سندات أجل 3 سنوات بقيمة إجمالية سجلت 4.7 مليارات جنيه بعدما وصلت قيمة الطلبات والعطاءات لشراء السندات إلى 6 مليارات جنيه في الوقت الذي قِبل «المركزي» 4.7 مليارات جنيه فقط بمتوسط أسعار فائدة 14.59%.

بينما وصلت العطاءات المُقدمة لشراء سندات الخزانة أجل 7 سنوات إلى نحو 593 مليون جنيه في حين قِبل «المركزي» عطاءات بقيمة 14 مليون جنيه فقط مع ارتفاع أسعار الفائدة ليبيع السندات بمتوسط أسعار فائدة وصلت إلى 14.22%.

البنك المركزي المصري يطرح أذون وسندات الخزانة بشكل دوري أسبوعي على مدار العام لصالح وزارة المالية التي تستخدم الحصيلة الأسبوعية لدعم الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2021-2022 والتي سجلت عجزاً كلياً وصل إلى نحو 435 مليار جنيه.

عجز الموازنة العامة للدولة المستهدف 6.1%

ووفقاً للبيان المالي للموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2021-2022 تستهدف «المالية» معدل نمو 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي وخفض عجز الموازنة العامة إلى 6.1% والهبوط بمعدل وتقليل نسبة خدمة الدين لإجمالي مصروفات الموازنة إلى أقل من 30% مقارنة بمستهدف 31.5% العام المالي الحالي.