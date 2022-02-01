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الحكومة تجني 4.7 مليار جنيه بعد إصدار سندات خزانة 3 و7 سنوات

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محمود الجمل
05:57 ص | الثلاثاء 01 فبراير 2022
أصدر "المركزي" نيابة عن "المالية" سندات خزانة بـ 4.7 مليارات جنيه أمس

أصدر "المركزي" نيابة عن "المالية" سندات خزانة بـ 4.7 مليارات جنيه أمس

أصدرت وزارة المالية على مدار يومي الأحد وأمس الاثنين، سندات خزانة بالعملة المحلية أجلي 3 و7 سنوات بقيمة إجمالية وصلت إلى 4.8 مليارات جنيه.

وبحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري على الإنترنت الأحد الماضي كشف عن نيته طرح سندات خزانة أجلي 3 و7 سنوات، تتوزع بين طرح سندات خزانة أجل 3 سنوات صباح الأحد الموافق لـ 30 يناير الماضي بقيمة ملياري بالإضافة إلى طرح سندات خزانة اجل 7 سنوات بقيمة 750 مليون جنيه أمس الأثنين الموافق لـ 31 يناير الماضي.

وأظهرت موقع البنك المركزي المصري على الإنترنت نجاح عمليات الطرح إذ نجح في إصدار سندات أجل 3 سنوات بقيمة إجمالية سجلت 4.7 مليارات جنيه بعدما وصلت قيمة الطلبات والعطاءات لشراء السندات إلى 6 مليارات جنيه في الوقت الذي قِبل «المركزي» 4.7 مليارات جنيه فقط بمتوسط أسعار فائدة 14.59%.

بينما وصلت العطاءات المُقدمة لشراء سندات الخزانة أجل 7 سنوات إلى نحو 593 مليون جنيه في حين قِبل «المركزي» عطاءات بقيمة 14 مليون جنيه فقط مع ارتفاع أسعار الفائدة ليبيع السندات بمتوسط أسعار فائدة وصلت إلى 14.22%.

البنك المركزي المصري يطرح أذون وسندات الخزانة بشكل دوري أسبوعي على مدار العام لصالح وزارة المالية التي تستخدم الحصيلة الأسبوعية لدعم الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2021-2022 والتي سجلت عجزاً كلياً وصل إلى نحو 435 مليار جنيه.

عجز الموازنة العامة للدولة المستهدف 6.1% 

ووفقاً للبيان المالي للموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2021-2022 تستهدف «المالية» معدل نمو 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي وخفض عجز الموازنة العامة إلى 6.1% والهبوط بمعدل وتقليل نسبة خدمة الدين لإجمالي مصروفات الموازنة إلى أقل من 30% مقارنة بمستهدف 31.5% العام المالي الحالي.

 

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