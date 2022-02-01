غموض حول العثور على جثة سيدة في شقة بالمقطم.. مفيش إصابات

تكثف مباحث القاهرة، جهودها؛ لكشف غموض العثور على جثة ربة منزل داخل شقتها في ظروف غامضة بدائرة قسم شرطة المقطم، وتمّ نقلها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية؛ لبيان سبب الوفاة لبيان.

العثور على جثة ربة منزل

تلقى مأمور قسم شرطة المقطم، بلاغا بالعثور على جثة ربة منزل داخل مقيمة بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة «نهى. م» 40 سنة، على سرير غرفة نومها، ترتدي كامل ملابسها، كما تبين عدم وجود إصابات ظاهرية، وسلامة جميع منافذ الشقة، كما تبيّن عدم وجود بعثرة في محتويات الشقة، وجرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

العثور على شاب مشنوقا داخل منزله

من ناحية أخرى، تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها؛ لكشف غموض العثور على جثة شاب يدعى «أحمد يسري ح»، 33 سنة، مشنوقا داخل منزله في دائرة قسم شرطة المعصرة.

وبالفحص تبين عدم وجود إصابات ظاهرية بالجثة سوى إصابات حول الرقبة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية؛ لبيان سبب الوفاة، وهل توجد شبهه جنائية من عدمه، كما صرحت بالدفن، وطلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.