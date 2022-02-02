النيابة تعاين أكبر مصنع لمخدر «الشابو» بالمحلة: تم اكتشافه بالصدفة

وجه المستشار عماد سالم المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، اليوم الأربعاء، رئيس نيابة ثان المحلة بأهمية الدفع بفريق من أعضاء النيابة العامة وخبراء الأدلة الجنائية والطب الشرعي، لمعاينة أكبر مصنع لإنتاج مخدر «الآيس شابو»، داخل شقة سكنية على مساحة 120 مترا بأحد الأبراج السكنية.

وباشر مسؤولو الأدلة الجنائية وأطباء الطب الشرعي، دورهم في أخذ عينات عشوائية من المواد المستخدمة في تصنيع المخدرات، والتي استخدمها فني كيميائي يدير المصنع، والتأكد من صلاحية تلك المواد بعدما حول شقة سكنية إلى وكرا للاتجار في المواد المخدرة وتصنيعها، وافتضح أمره بعد مصادرة كميات من مخدر «الشابو» داخل أحد طرود البريد بمنطقة الغربية، ما حدد موقع المصنع بالصدفة.

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حبس مدير المصنع 4 أيام

أمر المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بالغربية، بحبس المتهم بإدارة المصنع، 4 أيام على ذمة التحقيقات وسرعى ضبط المتهم الهارب (شريكه).

وكان ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة وسط الدلتا نجحوا بالتنسيق مع ضباط إدارة البحث الجنائي بالغربية، في توجيه ضربة أمنية موجعة بضبط «م. ن»، 36 سنة، فني معمل كيميائي يدير مصنع داخل إحدى الشقق، وتخصص في تصنيع مخدر «الآيس شابو»، وزيوت الحشيش وعقاقير مخدرة غير مصرح بها.

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تفاصيل مداهمة المصنع

انتقلت القيادات الأمنية تحت إشراف العقيد محمد راشد مفتش مباحث إدارة مكافحة المخدرات، ومعاونه المقدم أحمد مصلح مفتش الإدارة، بالتنسيق مع العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة، وقوات من الشرطة السرية والنظامية، إلى موقع المصنع.

وبتقنين الإجراءات الأمنية، تمكن ضباط إدارة مكافحة المخدرات من ضبط فني كيميائي وهروب شريكه، في أثناء تواجده داخل شقه سكنية بالطابق الخامس عشر في أحد الأبراج السكنية بمنطقة منشية البكري مدينة المحلة الكبرى، وبحوزته كميات من «الآيس شابو» تصل إلى 5 أطنان ومحتويات من عقاقير مواد مخدرة غير مصرح باستخدامها طبيا منها زيت الحشيش، كما تم ضبط أدوات تستخدم في طحن المخدرات، فتم التحفظ على المضبوطات، كما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من جهودها للقبض على الشريك الهارب.