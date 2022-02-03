تحرير 69 محضرا تموينيا فى حملة على الأسواق والمخابز بدمياط

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، حملات متتالية على مدار الساعة، استهدفت المرور على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز بمناطق مختلفة، أسفرت عن رصد مخالفات تتعلق بنقص وزن رغيف الخبز، وإدرة مخبز بدون ترخيص، وعدم الإعلان عن أسعار السلع، وعدم وجود شهادات صحية، وعرض لحوم مكشوفة للبيع، وكذلك عرض لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وتم خلال الحملات تحرير 69 محضرًا بتلك المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تحرير مخالفات بالمخابز

وقامت مديرية التموين في دمياط بالمرور المفاجئ على أحد المخابز، حيث تم رصد مخالفة التصرف في 6 شكائر دقيق، وتجميع 1000 رغيف لبيعها للمطاعم، وتم تحرير محضر، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

توافر السلع التموينية

من جانبها أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على أنها تابعت أعمال الحملات التى تنفذها مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، لضبط المنظومة التموينية، والتأكد من توافر السلع بأسعارها المقررة.

كما تابعت محافظ دمياط، الأعمال الجارية بمشروع تطوير المناطق غير المخططة، والتي تشمل 7 مناطق بمدينة دمياط وهي «المنطقة القديمة، الأعصر، السيالة، شط الملح، المنيا، غيط النصارى و السنانية»، وذلك بالتعاون مع صندوق التنمية الحضارية.

وتم البدء في أعمال الرصف بمنطقة الأحمدى بالأعصر، وذلك بصب الخرسانة تمهيدًا لتركيب بلاطات الإنترلوك، وشهدت المنطقة إحلال ومد شبكات الصرف الصحي والمياه، كما يجرى تجديد أعمدة الكهرباء، واستبدال الأسلاك والكابلات الكهربائية المتهالكة بأخرى حديثة.

ووجهت محافظ دمياط، تعليماتها إلى الجهات المُنفذة بالالتزام التام بكافة المواصفات والاشتراطات، لتحقيق رؤية المشروع بتطوير تلك المناطق بشكل شامل.