إصابة 3 أشخاص بـ«كسور وكدمات» في انهيار سقف غرفة بالدقهلية

أصيب 3 أشخاص «شابين وطفلة» بكسور وكدمات في مدينة منية النصر بمحافظة الدقهلية، أثناء قيامهم بعمل سقف غرفة، في الدور الرابع بعقار في شارع المهندس دائرة بندر منية النصر، فسقط بهم السقف ما تسبب في إصاباتهم، وجرى نقلهم إلى مستشفى منية النصر المركزي، لتلقي العلاج اللازم، ولم يتهموا أحدا بالتسبب في حدوث إصاباتهم.

بلاغ بوصول 3 مصابين لمستشفى منية النصر

وورد بلاغ للعميد فتحي هاشم، مأمور مركز شرطة منية النصر، من مستشفى منية النصر المركزي، بوصول كل من: «أحمد م. أ»، 20 عاما، مصابا بكسر في الساقين، و«إيمان س. م.»، 10 أعوام، تلميذة بالصف الرابع الابتدائي مصابة بكسر في الساق الأيمن، و«أمير س. م.»، 22 عاما، سائق توك توك، مصابا بكدمات في الكتف الأيسر وجرح بفروة الرأس، وجميعهم مقيمون في شارع المهندس ببندر منية النصر.

سقوط سقف من السدة بالمصابين

وبسؤالهم في محضر الشرطة، أقروا بأنهم كانوا يقومون بأعمال «تسقيف» غرفة أعلى سطح منزل المصاب الثالث، في الدور الرابع، بالعروق الخشبية، فسقط بهم سقف الغرفة ما أدى إلى حدوث إصاباتهم ولم يتهموا أحدا بالتسبب في حدوث إصاباتهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 495 لسنة 2022 إداري منية النصر.

بتر عقلة أصبع سيدة على باب مدرسة طفلتها

يذكر أن ربة منزل أصيبت ببتر في عقلة أصبع يدها اليمني عندما ذهبت إلي مدرسة إعدادي في منية النصر للاطمئنان على ابنتها التي تمتحن في الشهادة الإعدادية، وأغلق مشرف أمن المدرسة الباب الرئيسي للمدرسة على يدها دون قصد منه ما تسبب في إحداث إصابتها، وجرى نقلها إلى مستشفى منية النصر المركزي لتلقي العلاج اللازم.