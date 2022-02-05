تسليم وثائق تأمين لـ120 عاملا بمتحف شرم الشيخ (صور)

قال محمد سعفان وزير القوي العاملة، في تصريح خاص، إن القيادة السياسية وجهت بضرورة الاهتمام بالعامل المصري، وتوفير كل الوسائل للحفاظ على حقوقه، باعتباره أساس نجاح المشروعات.

وقال إن الرئيس السيسي أكد في كل المحافل، أن العامل المصري هو أهم مقومات نجاح المشروعات داخل مصر، وأساس مشروع «حياة كريمة» هو الرقي والارتقاء بالعامل المصري.

جاء ذلك خلال احتفالية تسليم 120 عاملا لوثائق تأمين من العاملين في الشركة المسؤولة عن إنشاء متحف شرم الشيخ الجديد، بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

الاهتمام بحياة العامل

وأكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، لـ«الوطن»، أن الاهتمام بالعامل أحد أولويات الحكومة، وأن جميع العاملين في محافظة جنوب سيناء يحصلون على كافة حقوقهم، وأنه جرى عمل وثائق تأمين لكل العاملين غير المؤمن عليهم، وذلك بالتعاون مع مديرية القوي العاملة بجنوب سيناء.

واستعرض «فودة»، الدعم المقدم من المحافظة لقطاع العمالة غير المنتظمة، وتوجه بالشكر إلى مديرية لقوى العاملة علي المجهود المبذول داخل المحافظة، وقدم الشكر الي الدكتور مصطفي مدكور لاهتمامه بالعاملين وعمل وثائق تأمين علي حياتهم.

متحف شرم الشيخ إضافة

وقال الدكتور مصطفى مدكور، رئيس مجلس إدارة الشركة التي قامت بإنشاء متحف شرم الشيخ الجديد، إن جميع العاملين في الشركة مؤمن عليهم، طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا إلى أن العامل المصري هو السبب الحقيقي في نجاح وانجازات المشروعات.

وذكر، أن العامل المصري هو الذي أنجز مشروع المتحف في شرم الشيخ، إذ بلغ عدد العاملين في هذا المشروع نحو 500 عامل.

حضر حفل الشيخ الوثائق بمتحف شرم الشيخ الجديد، أشرف علم الدين وكيل وزارة القوي العاملة، والدكتورة مريام ادوارد مشرف متحف شرم الشيخ، وتبادل وزير القوى العاملة و محافظ جنوب سيناء الدروع التذكارية، وتسليم شهادات التقدير للقائمين علي المشروع، وتسليم بوليصة تامين علي الحياة للعاملين، وقاما بجولة تفقدية داخل المتحف لمشاهدة القطع الاثرية واخذ الصور التذكارية.