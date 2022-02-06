ضبط 105 أطنان مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي خلال شهر بالجيزة

تمكنت أجهزة محافظة الجيزة، بالاشتراك مع مباحث ومديرية التموين، من ضبط 2355 قضية تموينية متنوعة خلال الشهر الماضي، بإجمالي مضبوطات حوالي 105 أطنان، وذلك في إطار الحملات التي شُنت على المحال العامة والأسواق على مستوى المحافظة.

حملات مكثفة للتفتيش على المنشآت التجارية

وكشفت محافظة الجيزة، في بيان صادر عنها اليوم، تكليف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بالتعاون مع مديرية ومباحث التموين والطب البيطري، بشن حملات مكثفة للرقابة والتفتيش على المنشآت التجارية والمحال العامة، للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المطروحة بالأسواق، ومراجعة البيانات المدونة على السلع، ومنع صور الغش التجاري، والتلاعب في أسعار السلع الأساسية، وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأشارمحافظ الجيزة إلى أن الحملات تأتي استكمالًا للمجهودات التي تشنها المحافظة لتحقيق الدور الرقابي، للتصدي لجشع وتلاعب بعض التجار ولضمان وصول الدعم لمستحقيه.

انواع القضايا المضبوطة خلال الحملات

وكشف تقرير تلقاه محافظ الجيزة من العميد رماح عرفه مدير مباحث التموين بالجيزة عن مجهودات الإدارة خلال الشهر الماضي، والتي شملت ضبط عدد من القضايا المتنوعة، ففي مجال الغش التجاري والتدليس، أسفرت الحملات عن ضبط 19 قضية متنوعة بإجمالي مضبوطات حوالي 102 طنًا، عبارة عن طحينة أكواب ورقية ومخللات ومطهرات ودقيق وسكر وشيكولاته وزبدة فول سوداني وجبن وموتزريلا وتوابل ومكسرات ومنتجات البان وصلصه وزيوت وخل تفاح وذرة وأرز وغيرها، وجميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وغير مطابقة للمواصفات القياسية.

واشارت المحافظ الي ان التقرير تضمن ضبط 709 قضايا في مجال المطاحن والمخابر البلدية، تنوعت ما بين قضايا تجميع والاستيلاء على دقيق بلدي مدعم، وعدم حمل شهادة صحية، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وناقص الوزن، وإدارة مخبز بدون ترخيص إضافة إلى ضبط 463 قضية في مجال المواد البترولية، لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع أسطونات البوتاجاز بأكثر من السعر الرسمي، وتجميع والاستيلاء على مواد بترولية مدعمة من قبل الدولة وفي مجال المحال العامه ، ضُبطت 1117 قضية وفي مجال البدالين التموينين تم ضبط ٤٥ قضيه لعدم الاعلان عن الاسعار.