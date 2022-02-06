إنشاء مجمعي خدمات حكومية وزراعية بقرية نهطاي بالغربية ضمن «حياة كريمة»

أشاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بتقدم الأعمال في مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بقرية نهطاي في مركز زفتى، والتي قاربت على الإنتهاء في عدد من القطاعات على رأسها المجمعات الخدمية والزراعية والبيطرية والمدارس.

مشروعات خدمية ضمن «حياة كريمة»

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ في السابعة من صباح اليوم، لتفقد عدد من المشروعات داخل قريتي نهطاي وتفهنا العزب بحضور مجاهد نائب رئيس مركز ومدينة زفتى.

وبدأت الجولة بتفقد مدرسة نهطاي الثانوية المشتركة، مجمع الخدمات الحكومية بنهطاي والذي يتم إنشائه بتكلفة 10 ملايين جنيه، ووصلت نسب إنجازه إلى 95%، ومجمع الخدمات الزراعية البيطرية الذي تم إنجازه بنسبة 89% بإجمالي تكلفة 5.4 مليون جنيه، ومركز تنمية الأسرة والذي تم الإنتهاء من عمل الأساسات بتكلفة 3 مليون جنيه، أعمال إنشاء وحدة طب الأسرة والتي يتم إنشائها بتكلفة 27 مليون جنيه.

انشاءات خدمية بقرى زفتى

واختتمت الجولة في نهطاي بتفقد أعمال تبطين ترعة القائم والتي يتم تأهيلها بتكلفة 3.3 مليون جنيه، ومتابعة تبطين ترعة الخضراوية.

وتابع محافظ الغربية جولته بتفقد مشروعات المبادرة داخل قرية تفهنا العزب ، حيث تابع (أعمال تنجيل ملعب مدرسة تفهنا العزب الثانوية المشتركة، مجمع الخدمات بتفهنا العزب، ومدرسة تفهنا العزب التجارية الشهيد محمد زرد، ومركز شباب القرية، والمعهد الأزهري، مكتب بريد تفهنا، ومجمع الخدمات الزراعية البيطرية وأرض مجمع المواقف ومجمع الأسواق).

تنفيذ 727 مشروع داخل 54 قرية و88 تابعا في زفتى

يذكر أن المشروع القومي «حياة كريمة» لتنمية قرى الريف المصري هو مشروع القـرن والذي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدشينه كمبادرة رئاسية في بداية عام 2019، وتحول إلى مشروع قومي في بداية عام 2021، حيث يتم تنفيذ 727 مشروعا داخل 54 قرية و88 تابعا في مركز زفتى بتكلفة إجمالية 3.8 مليار جنيه.