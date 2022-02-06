الإعدام لـ4 متهمين قتلوا شابا في مشاجرة بطنطا

أصدرت محكمة جنايات طنطا، اليوم، في القضية رقم 28591 جنايات ثان طنطا، حكما بإعدام 4 متهمين، وذلك بعد أخذ رأي مفتى الجمهورية، بتهمة قتل شاب في مدينة طنطا، وذلك بحضور المتهمين.

رأي مفتى الجمهورية

وكانت هيئة المحكمة برئاسة المستشار نبيل محمد ربيع، وعضوية المستشارين محمد إبراهيم حامد صهيون وأمين أمين الديب ومصطفى محمد حمزة وأمانة سر عبد الفتاح أبو سلام وأحمد عزت عنتر، أحالت أوراق المتهمين إلى فضيلة المفتي، وأصدرت القرار اليوم بعد تأييد رأي مفتى الجمهورية لقرار المحكمة.

أحداث القضية

وفي أكتوبر الماضي، تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية بالغربية، من شرطة النجدة بوصول أمير فاروق، 25 عاما، لمستشفى طنطا الجامعي جثة هامدة، ومصابا بعدة طعنات متفرقة في الجسد، ووفاته في الحال.

خلافات سابقة وراء مقتل الشاب

وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث برئاسة الرائد محمود عبدالجواد رئيس مباحث قسم شرطة ثان طنطا، والنقبب عبدالمنعم الوكيل، معاون مباحث القسم، وقوة من المباحث السرية، وتبين أن المجني عليه أصيب بعدة طعنات على يد 4 في مشاجرة بينهم، بسبب خلافات سابقة، وذلك في شارع الحلو التابع لدائرة القسم.

تفريغ الكاميرات لمعرفة ملابسات الحادث

ووجه اللواء ياسر عبد الحميد، مدير المباحث الجنائية، تعليماته بتفريغ الكاميرات لمعرفة ملابسات الواقعة، وتحديد هوية المتهمين، وتم تحديد هويتها، وبالتنسيق تم ضبطهما بعد أقل من 4 ساعات من ارتكاب الجريمة، واعترفا بالواقعة.

وأفادت التحريات الأمنية أن هناك خلافات سابقة بين المجني عليه والمتهمين، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإحالة القضية إلى الجنايات والتي قررت إعدام المتهمين.