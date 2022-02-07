44 مليار جنيه لتطوير 1105 أسواق عشوائية بالمحافظات

كشف المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضارية، الذي كان يحمل اسم «صندوق تطوير العشوائيات» سابقا، أن هناك 1105 أسواق عشوائية على مستوى الجمهورية، بإجمالى 306 آلاف وحدة مختلفة النشاط.

44 مليار جنيه لتطوير الأسواق العشوائية

أشار رئيس صندوق التنمية الحضارية، خلال حديثه لـ«الوطن»، إلى أنه تنفيذ 3033 وحدة، وجارى تنفيذ 3171 وحدة بيع، لافتا إلى أن إجمالى التكلفة التقديرية لعملية التطوير تبلغ حوالي 44 مليار جنيه، طبقا للرؤية المستقبلية 2030.

وأضاف «صديق»، أن تاريخ البدء في مشروع تطوير الأسواق العشوائية، يعود إلى عام 2016، عندما نشب حريق سوق التونسي، ومن ثم كلف صندوق تطوير العشوائيات «صندوق التنمية الحضارية» حاليا، من قبل مجلس الوزراء، بالتنسيق مع المحافظات، ووزارة التجارة والصناعة، بحصر مواقع لإنشاء أسواق حديثة ومطورة، بديلة للأسواق العشوائية.

توفير فرص عمل آدمية

أوضح رئيس صندوق التنمية الحضارية، أن الهدف الرئيسي لمشروع تطوير الأسواق العشوائية، يكمن فى توفير فرص عمل آدمية للمواطنين، وعمل إطار مؤسسي لجميع الجهات ذات الصلة بالأسواق العشوائية، حيث هناك أكثر من مصدر مسؤول عن الأسواق العشوائية.

ولفت «صديق»، إلى أن مشروع تطوير الأسواق العشوائية، يشمل عددا كبيرا من الأسواق على مستوى محافظات الجمهورية، فهناك أسواقا في الأقصر، القاهرة، الشرقية، القليوبية، المنيا، البحر الأحمر، بورسعيد، وغيرها من المحافظات.

الهجرة الداخلية سبب ظهور العشوائيات

أكد رئيس صندوق التنمية الحضارية، أنه تم تحديد أسباب ظهور الأسواق العشوائية، التي تضمنت عوامل عدة، على أبرزها «الهجرة الداخلية»، إذ تعد سببا رئيسيا في ظهور العشوائيات، سواء في المساكن أو الأسواق.

وذكر صديق موضحا أن محافظة دمياط بها 3 أسواق هي: سوق فاراسكور الذي جرى افتتاحه، سوق النيل، وسوق 51 في رأس البر، وجميعها مقامة على طراز معماري يناسب المنطقة الساحلية.

وتضم محافظة الوادي الجديد 4 أسواق هي: باريس، الموقف البحري في الداخلة، سوق بلاط، والفرافرة، وسيجري تسليمها خلال الفترة المقبلة، أما محافظة مطروح، تضم 4 أسواق، في سيوة، مدينة براني، والضبعة، وجار افتتاحها.