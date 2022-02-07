«القاهرة الجديدة»: تسكين 400 شقة بالطرح الأول لمشروع جنة

أكد المهندس سعد عدلي مدير إدارة الإسكان في جهاز القاهرة الجديدة، اليوم، أن مشروع جنة، يتضمن 365 عمارة، بواقع 6 أدوار في كل عمارة، ويحتوي الدور الواحد على 4 شقق، مشيرا إلى أنه جرى تسكين أكثر من 400 شقة في المشروع، ويتم تجهيز بعض الخدمات لهم، مع وجود خدمات أخرى يحصلون عليها في الوقت الحالي.

تفاصيل الطرحين الأول والثاني

وأضاف عدلي، في لقاء مع مراسل برنامج مساء DMC، تقديم الإعلامية إنجي القاضي على قناة DMC: «الطرح الأول للمشروع بلغ 63 عمارة وسلمناها للحاجزين بالفعل في بداية سنة 2020، والطرح الثاني وهو الذي يحدث الآن يتضمن 60 عمارة جاهزة تم تشطيبها بأحدث التشطيبات، وهي جاهزة للتسليم، وفرنا على الساكن عذاب التشطيبات الخارجية وطريقة تشغيلها وعملها وكل شيء في الشقة معمول حسابه وفي تليفزيون وتكييف وصرف تكييف وغيرها من الخدمات».

نموذجا A وB

وتابع مدير إدارة الإسكان في جهاز القاهرة الجديدة، أن الطرح الثاني يتضمن نموذجي A وB، إذ تبلغ مساحة الوحدة في نموذج A 130 نحو 115 و150 مترا مربعا، أما نموذج B فإن مساحات الشقق 130 و140 مترا مربعا، مشددًا على أن التشطيبات على أعلى مستوى وتم اختيار السيراميك بعناية فائقة.

وواصل: «حرصنا على تركيب سلك منعا لدخول الحشرات، كما أن مساحة الريسبشن 12×4.5 متر مربع في النموذج B ويمكنه استيعاب الأنتريه والسفرة، وفي مدخل الشقة يقع الحمام وهو مشطب بأحدث التشطيبات والحوائط، وتم عمل نماذج معتمدة من قبل الوزارة لها».