شاب في دعوى نشوز: «مراتي بتقارني بجوز أختها»

لجأ شاب في نهاية العشرينات من عمره إلى محكمة الأسرة بعد أن يأس من تغير طباع زوجته العشرينية الذي وصفها بأنها "سليطة اللسان"، فهي تقارنه في كل شيء بزوج شقيقتها الميسور مادياً، وعندما يعترض على طريقتها تهدده بالخلع، وبعد مشاحنات متبادلة أقام ضدها دعوى نشوز لأنه لم يعد يتحمل طباعها.

قال الشاب خلال حديثة أمام قاضي محكمة الأسرة، إنه تعرف على زوجته في حفل زفاف أحد أصدقائه وبعدما سأل عليها فعرف أنها من عائلة محترمة ومتوسطة مادياً، فعرض على والدها التقدم لخطبتها فوافق وبعد التعارف الأول تبادلا الإعجاب وحددا موعد الخطبة.

"في هذه الأثناء تقدم شاب ميسور الحال لشقيقتها الصغرى، ووافق والدها واتفق معي أنه لن يغير اتفاقه معي من حيث الشبكة والمهر وقائمة المنقولات، وطوال فترة الخطبة كانت تغير من شقيقتها في كل شيء"، بحسب الزوج الذي ظن أن شريكة حياته بعد الزواج ستغير طباعها وتهتم بحياتها الشخصية.

الزوجة تغير من شقيقتها

وأضاف الشاب، أنها بعد الزواج زادت غيرتها من شقيقتها مما جعله لا يتحمل أسلوبها وطلب منها التركيز على حياتهما الشخصية، لكنها كانت تقارن نفسها بأختها وتقارنه بزوجها، وبعد فترة طلب منها عدم التطلع إلى حياة شقيقتها وأن تتمنى لها الخير، لأنه غير قادر مادياً على تحمل هذه النفقات والرفاهيات التي يقدمها زوج شقيقتها وهي تعلم ذلك من البداية.

هددته بالخلع

وتابع الزوج في حديثة: "كل يوم تعايرني بأني مش معيشها في نفس مستوى أختها، وسليطة اللسان وعايزة أوامرها مجابة، مع إني مش حارمها من أي حاجة، لكنها طماعة، وبتقارن نفسها بأي حد، ولما زادت خناقتنا قالتلي لو مش هتقدر تصرف عليا هخلعك، فطلبت منها تسيب البيت وتروح تعيش عند أهلها".

الزوج طلب تطليقها بأمر المحكمة

وأنهى الزوج دعواه بأنه اتخذ قرار طلاقها بأمر المحكمة لأنه لم يعد يتحمل العيش معها بعد الآن، فتوجه إلى محكمة الأسرة بإمبابة، وأقام ضدها دعوى نشوز حملت رقم 432 لسنة 2021، ولا زالت الدعوى منظورة أمام المحكمة.