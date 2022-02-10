حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 10-2-2022 مهنيا وعاطفيا

يتسم مولود برج الجوزاء بالازدواجية، وذلك فى جميع الأمور فى حياته العائلية والمهنية، فهو شخص ذو مزاج متقلب، سريع الغضب، وتشعر دائما أنه يحمل شخصيتين مختلفين، خاصة أن برج الجوزاء يعتبر من الأبراج الهوائية، وهما من مواليد من 21 مايو حتى 20 يونيو، ويتفق مولود الجوزاء مع مواليد الأسد والميزان والدلو، في حين أنه ينفر بشدة من مواليد أبراج الثور والسرطان والحوت.

مميزات مولود برج الجوزاء

كما يتميز مولود الجوزاء بأنه شخص خفيف الظل، يحب الضحك والانطلاق، ويعشق الألوان الفاتحة، كما أنه يكره التكرار والروتين اليومي، لهذا نجد لديه الكثير من الأصدقاء، وذو دائرة معارف واسعة جدا، حيث إنه يكره العزلة، وذو شخصية اجتماعية واسعة، كما يتسم أيضا مولود الجوزاء بأنه دقيق الملاحظة في كل التفاصيل، خاصة التي تتعلق بشريك حياته وأصدقائه المقربين، كما أنه شديد الذكاء، وواسع العلم والثقافة، وهذا ما يجعله قادرا على المشاركة في أي حديث أدبي أو اجتماعي، يتسم بالطيبة والبساطة واللباقة، لديه قدرة على الإقناع.

حظك اليوم مولود برج الجوزاء مهنيا

وفق حظك اليوم، فإن القمر في برج مولود برج الجوزاء، مما يمدك بالجرأة والحيوية، ويجعلك صاحب المبادرة ويضعك على الطريق الصحيح لحل أي مشاكل أو أزمات تواجهك في محيط العمل، وفق حظك اليوم.

حظك اليوم مولود برج الجوزاء عاطفيا

تنصحك خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد بأن الوقت اليوم مناسب جدا، لمعاودة نشاطك، حيث إنك أصبحت في كامل الاستعداد للتحرك بمنتهى النشاط والحماس مع الطرف الآخر.

عيوب مواليد برج الجوزاء

شخص هوائي ومتقلب، وشخصيته غامضة، ويكره الاستقرار، حيث يربطه بالروتين، وهو يكره الروتين.

مواصفات امرأة برج الجوزاء

تتسم أنثى برج الجوزاء بالذكاء والتفاؤل والنشاط وحب الحياة، والكرم الشديد، حيث إنها كريمة في عواطفها إلى أبعد الحدود، وتتمتع بكاريزما وجاذبية عالية، لهذا تستطيع أن تلفت الأنظار إليها في أي مكان توجد به، كما تكره توقع الأمور السيئة، وتفكر بإيجابية في كل أمور الحياة، ومن أبرز عيوب أنثى الجوزاء أنها كثيرة الشك وسطحية.